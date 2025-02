El Athletic culpa al Madrid de no entrar en Europa en 2023 tras ganar solo uno de sus últimos 8 partidos

El presidente del Athletic ha culpado este miércoles en rueda de prensa al Real Madrid de que el equipo bilbaíno no lograse entrar en Europa en la temporada 2022-23 tras ganar solo uno de sus últimos ocho partidos. Asimismo, Jon Uriarte ha aprovechado también para recordar una falta que le hizo Dani Carvajal a Yuri Berchiche hace dos temporadas y que terminó con el lateral vasco gravemente lesionado.

«Acabamos el partido con un jugador menos porque no teníamos más cambios, pero el árbitro solo enseñó una amarilla a Carvajal y nos quedamos fuera de Europa», recordó el mandatario del Athletic. «Hay jugadas puntuales que a todos nos fastidian», agregó Uriarte quien realizó estas duras declaraciones al ser preguntado por la carta que presentó el Real Madrid denunciando el actual sistema arbitral de la Liga.

Dio la sensación que el mandatario bilbaíno parecía tener pensada la respuesta cuando le formularon la pregunta: «Voy a empezar con dos anécdotas», comenzó diciendo Uriarte tras resoplar antes de responder contundentemente: «Nosotros jugamos en el Bernabéu hace dos temporadas, era la última jornada de Liga, y Carvajal hizo una entrada violenta a Yuri y le rompió el peroné», indicó el mandamás del Athletic.

«El arbitraje es una labor complicada»

Asimismo, Uriarte también hizo hincapié en las constantes quejas de los diferentes clubes sobre el estamento arbitral. «La otra anécdota es que cuando nos reunimos en actos de la Federación, en los momentos distendidos entre nosotros, prácticamente la totalidad de los clubes tenemos la sensación de ser perjudicados», prosiguió.

«El arbitraje es una labor complicada, el nivel no para de mejorar y se está invirtiendo mucho en ello y todos debemos colaborar entre todos. Las críticas que tengamos es más eficaz hacerlas en otros foros que metiendo presión hacia el estamento arbitral», concluyó Uriarte.

Por otro lado, el presidente del Athletic también habló sobre lo ocurrido en el Benito Villamarín el pasado fin de semana, con los insultos que realizó un hincha local contra Óscar de Marcos, Maroan Sannadi e incluso a una periodista de la televisión vasca EITB.

«El club ha denunciado públicamente y en privado los hechos sucedidos. Pensamos que son actitudes inaceptables. Esto desgraciadamente no son hechos aislados, hace unas pocas semanas pasó algo parecidos en Mestalla. No podemos dejar de ser autocríticos, aquí también suceden, y hay que luchar para que no se repitan».