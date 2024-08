La Atalanta llega en cuadro a la Supercopa de Europa contra el Real Madrid

La Atalanta llega en cuadro a la final de la Supercopa de Europa que disputa este miércoles en Varsovia contra el Real Madrid. El actual campeón de la Europa League llega con hasta cinco bajas frente a un equipo que contará con el debut de Kylian Mbappé como jugador madridista.

El cuadro italiano ha hecho oficial este lunes la convocatoria de los 24 futbolistas que viajarán a Varsovia para medirse al Real Madrid. Los de Gasperini cuentan con jugadores como Lookman, Pasalic, De Roon o De Ketelaere que se medirán a los blancos. Pero en contra, no podrán contar con otros jugadores muy importantes en su plantilla.

La Atalanta llega en cuadro con varias bajas importantes. Después de la dura lesión de Scamacca, que se rompió los ligamentos, y que ha sido sustituido por Retegui en la plantilla, procedente del Genoa, los italianos han perdido varios jugadores más que no se medirán al Real Madrid.

Koopmeiners, quiere marcharse a la Juventus y está apartado por el club, y por ello no ha entrado en la convocatoria. Toloi, Zaniolo y El Bilal Touré son también bajas para medirse a los blancos por lesión. Sulemana, recién fichado en este mercado para el pivote, sí ha entrado en la convocatoria a pesar de ser duda por un problema en el tobillo en el último partido de pretemporada de los italianos.

La Atalanta ha disputado tres amistosos en esta pretemporada. Empezó empatando a dos contra el AZ con un gol de De Ketelaere y otro en propia del cuadro holandés. Luego perdió 4-1 contra el Parma con un solitario tanto de Lookman y el pasado viernes volvieron a perder 3-0 contra el St. Pauli.

Gasperini sacó frente al St. Pauli un once formado por Musso en portería, Kolasinac, Djimsiti y De Roon en una defensa de tres, Zappacosta y Ruggeri de carrileros, Ederson y Pasalic en el centro del campo, De Ketelaere y Touré por delante, y Lookman en punta. Excepto Touré que no ha entrado en la convocatoria, puede ser un once muy parecido al que se mida al Real Madrid.

Uno de los grandes nombres en la Atalanta es el de Lookman, héroe de la Europa League ganada por el cuadro italiano contra el Bayer Leverkusen el pasado 22 de mayo. El atacante nigeriano de 26 años será uno de los grandes peligros contra el Real Madrid. Los italianos han logrado mantenerlo en su plantilla antes de disputar uno de los partidos más importantes de su historia sin duda.

Convocatoria de la Atalanta