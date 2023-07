Asensio explica su salida del Madrid: «El PSG me transmitió la confianza que tienen en mí»

Marco Asensio habló sobre su fichaje por el PSG desde la concentración en Japón. El ex futbolista del Real Madrid repasó su adaptación al club, quién le convenció para fichar por el conjunto parisino, el proyecto, su adaptación al equipo y dejó claro que «un club debe estar por encima de todos» al ser preguntado por la famosa frase de Al Khelaifi de que nadie está por encima de la institución en referencia a Mbappé. Además, recalcó que hay que respetar al club y que «todos los que estamos aquí, en Japón, tienen ese respeto».

Primeras impresiones del PSG

«Mis primeras impresiones son muy buenas. Las instalaciones del PSG son increíbles. Todo el club me recibió muy bien, todos los jugadores, el cuerpo técnico… Tengo muy buenas sensaciones y tengo muchas ganas de seguir descubriendo el club, a mis compañeros de equipo y tengo muchas ganas de jugar este primer partido en Japón».

Inicio de las negociaciones con el PSG

«Nos pusieron en contacto y cuando me llamaron, las conversaciones fueron muy buenas. Empezaron a explicarme todo el proyecto. Y la verdad es que cuando empezaron a decirme cuál era el proyecto, y cuál era la ambición del club de crear este equipo, fue muy interesante. Y por eso estoy aquí».

¿Fue fácil la adaptación al PSG?

«Sí, ya conocía a algunos compañeros. Y es un poco más fácil. Pero todavía me gustaría aprender francés para poder hablar con todos. Ahí mezclamos español, inglés. Pero lo más importante es aprender francés. No solo para poder hablar con los jugadores, sino también para poder hacerlo con toda la gente que trabaja en el PSG. Ojalá pudiera relacionarme con ellos también. Entonces, poco a poco, quiero aprender a hablar francés y espero que para fin de año pueda hablar con ellos».

¿Qué jugadores conocía antes de ir al PSG?

«Conozco a los jugadores españoles, Hakimi, «Ney», y a todos los demás, a los que me he enfrentado en la selección, en Europa o en la Champions… Al final conozco a mucha gente».

¿Por qué eligió el PSG?

«Sobre todo por el proyecto y la ambición. Por crear un equipo. Estoy en un momento de mi carrera que es realmente muy bueno. Tenía que tomar una decisión, y quería dar un paso adelante. Y creo que este club es el club perfecto para hacer todo eso y ganar todos los trofeos».

Habló con los franceses del Madrid

«Sí. Les pregunté. Y me hicieron algunos chistes en francés para que pudiera aprender un par de cosas en francés. Para la Ligue 1, sé que es un campeonato muy físico. También hay jugadores muy técnicos. Como club, el PSG es un gran club. Uno de los más grandes de Europa. Y por eso queremos ganar todo».

¿Luis Campos le convenció?

«Sí, tuve muchas discusiones con Luis Campos. La verdad es que me explicó todo el proyecto, me habló de la confianza que me tenía, la que me tenía el presidente. Al final, es un proyecto atractivo, muy interesante. Y somos muy afortunados de poder jugar en nuestro estadio, frente a nuestra afición, y estoy muy emocionado con esta nueva etapa».

Relación con Luis Enrique

«Estábamos juntos en el Mundial. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y es una relación muy buena. Como con todos los jugadores. Así que esperamos estar bien, hacer cosas significativas y desarrollar grandes cosas aquí».

¿Ser titular es un desafío?

«Sí, pero sobre todo ser importante para el equipo. Vine aquí después de muchos años en el Real Madrid, donde pude ser importante. Y el próximo reto aquí es aportar cosas al equipo. Tanto fuera como sobre el terreno de juego, poder aconsejar, para poder cumplir los objetivos colectivos que tenemos y potenciar a todos hacia lo mejor».

La frase de Al Khelaifi sobre Mbappé

«Al final, un club debe estar por encima de todos. Y siempre hay que tener mucho respeto por el club. Por eso creo que todos los que estamos aquí, en Japón, tienen ese respeto».

Qué le falta al PSG para ganar Champions

«Creo que no falta nada. Lo tenemos todo. La verdad es que es un trofeo muy difícil de ganar. A veces se necesita una serie de circunstancias. Tenemos los jugadores y el proyecto correcto. De hecho, es difícil, pero creo que el PSG siempre va a ser un candidato para ganar la Champions League y este año vamos a tratar de hacerlo».

Mensaje a los aficionados del PSG

«Estoy deseando jugar en nuestro estadio. Va a ser una gran temporada, en la que vamos a darlo todo. Y estoy seguro de que vamos a tener grandes cosas».

