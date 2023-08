Arribas amenaza al Madrid

El calendario, muchas veces caprichoso, ha querido que Sergio Arribas juegue su segundo partido como futbolista del Almería contra el Real Madrid. ‘Su’ Real Madrid. El club que le ha visto crecer, le ha formado y le ha dado la oportunidad de llegar a la élite. Tras brillar en La Fábrica y terminar siendo el líder de un Castilla que se quedó a las puertas de ascender a Segunda, el mediapunta tenía claro que este verano iba a ser el de su marcha. Ancelotti no le veía sitio en el primer equipo, por lo que le tocó hacer las maletas para buscar protagonismo con otra camiseta, que es la del conjunto andaluz.

Arribas será el gran atractivo del encuentro que enfrentará a Almería y Real Madrid a partir de las 19:30 horas. En el duelo perteneciente a la segunda jornada se espera que el canterano madridista se enfrente a sus ex. No se sabe si será titular o saldrá en la segunda parte, pero Vicente Moreno ya sabe de su calidad. El entrenador le sacó al césped en la segunda mitad ante el Rayo Vallecano y, aunque el Almería no pudo ganar, el de Leganés sí dejo buenos minutos aportando calidad y desparpajo.

Sergio Arribas firmó por el Almería para los próximos seis años. La entidad andaluza ha pagado ocho millones de euros por hacerse con el 50% de los derechos del joven talento madridista. Por lo tanto, la mitad del futbolista sigue siendo de los blancos para un futuro traspaso o regreso a Valdebebas. Repitiendo una fórmula que está llevando a cabo muy a menudo el Real Madrid con sus canteranos.

Arribas ha deslumbrado en el Castilla, demostrando fin de semana tras fin de semana que la Primera Federación se le quedaba muy corta. Por este motivo, Raúl, que tenía claro que estaba llamado a cotas mayores, ha sido uno de los que más le han empujado para que tome la decisión de salir a la élite.

«El Almería está haciendo un proyecto muy sólido, es un club que está dando muchas oportunidades a los jóvenes y eso es lo que quería. Antes que ir a un club más grande que iba a tener menos oportunidades para jugar, prefería venir a un club como este para poder jugar más, poder desarrollar mi juego y en cuanto supe que el entrenador era Vicente Moreno me puse en contacto con él y me entraron muchas ganas de venir a este equipo y esta ciudad», aseguró durante su presentación.