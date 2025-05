Alexander-Arnold vale por tres

La carrera de Trent Alexander-Arnold ha dado este viernes un giro de 180 grados. Cambia el rojo por el blanco. Una nueva vida tras dos décadas en el Liverpool, club al que llegó con seis años y se despide a los 26 con su currículum plagado de check al lado de todos los títulos. El último, la Premier League celebrada hace una semanas, fue su despedida. Desde este viernes es jugador a todos los efectos del Real Madrid.

Arnold nunca ha conocido otra cosa que no sea Anfield y el you’ll never walk alone. A partir de ahora escuchará las mocitas madrileñas en el Bernabéu. Crucial incorporación para el Real Madrid que ficha un tres en uno. Arnold es un futbolista polifacético y diferente a Carvajal, con quien peleará por el puesto una vez que el español regrese tras su grave lesión de rodilla.

Ambos comparten posición sobre el papel, pero cada uno la ejecuta a su manera. Arnold es un jugador de clara vocación ofensiva y amante de la presión alta. Eso unido a su buen pie le han permitido convertirse en el defensa que más asistencias ha repartido (64) desde que debutase en la élite. Desde el curso 2016-2017 no existe un defensa que haya dado más pases de gol que el inglés. Pero no sólo en la Premier League, sino en el conjunto de las cinco grandes ligas.

Arnold se siente cómodo ganando línea de fondo. La radiografía de esas 64 asistencias deja ver que la inmensa mayoría de ellas desembocan en el corazón del área. Sus centros laterales también son una de sus principales armas, capaz de ponerlos desde prácticamente cualquier posición ofensiva, más o menos adelantada. Su cambio de juego, preciso y potente, dará alas a Vinicius y Mbappé para correr al espacio. También para ganar la espalda a la defensa, Arnold filtra exitosamente una media de dos balones por partido.

Aunque Arnold es más que un lateral. Le gusta abarcar campo y se siente cómodo con la posesión. Klopp se dio cuenta de ello y le dotó de mayor protagonismo en la elaboración de la jugada. Adelantó y centró su posición hacia el centro del campo para que dotase de fluidez y acierto el juego del Liverpool. Su lectura de los espacios es brillante cuando se realiza ofensivamente.

Aunque esta cualidad, la de cambiar de posición al centro del campo, destapó su cruz. Arnold sufre en defensa. No domina las cualidades propias de un defensa. No es marcador, no tiene agresividad en el uno contra uno, los repliegues no son su punto fuerte y los rivales atacan su espalda. Con Slot ha mejorado defensivamente, pero sigue teniendo margen para crecer en ese aspecto.

Las carencias atrás las suple también con acierto a balón parado. Arnold es un excelente sacador de saques de esquina, que pregunten en Barcelona, y de faltas. Algo de lo que carece el Real Madrid, especialmente lo segundo. A lo largo de los últimos años el especialista había sido Kroos, ahora, sin el alemán, Valverde se encarga de esa responsabilidad con más potencia que colocación. Arnold es un híbrido en lanzamientos y un comodín en el esquema técnico. Eso ha fichado el Real Madrid.