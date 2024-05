Arda Güler es un valor seguro

La última quincena está siendo muy especial para Arda Güler. Recién llegado desde Turquía y con 18 años, sus inicios no fueron nada fáciles. El turco no había tenido casi nada de protagonismo en sus primeros meses como futbolista del Real Madrid y hasta el pasado 26 de abril tan sólo había sido titular en un partido, contra la Arandina en los dieciseisavos de la Copa del Rey, completando un total de 98 minutos. El día que decimos, Carlo Ancelotti le metió en su once titular y ya no ha salido de él hasta la fecha, enlazando una serie de grandes actuaciones que han puesto su nombre en boca de todo el mundo del fútbol.

Eso se traduce en su número de seguidores en las redes sociales. Arda Güler ha visto multiplicados exponencialmente sus fieles y ya acumula ocho millones en su cuenta oficial. De hecho, en los últimos 30 días, coincidiendo con el incremento de protagonismo en el Real Madrid, la cifra ha ascendido en más de 600.000 personas que le han dado al botón de seguir con el turco.

A día de hoy, Arda Güler está en la pole de promesas de la Liga española. El ’24’ es más mediático, por ejemplo, que Lamine Yamal, que tiene un millón y medio más de seguidores menos en las redes sociales. Y es que para la gente no ha pasado desapercibida su gran irrupción en los terrenos de juego, donde se ha mostrado como un valor seguro para Ancelotti cuando ha decidido brindarle sus oportunidades.

El italiano ha confirmado en rueda de prensa que este martes rotará contra el Deportivo Alavés, por lo que es de esperar que Arda Güler se caiga de la alineación por primera vez en cuatro encuentros de Liga. Su método hasta que llegue la final de la Champions League tiene sentido para ir alternando entre su unidad B y los once que estarán en Wembley contra el Borussia Dortmund, los cuales no se conocen exactamente todavía.

Arda Güler se lo gana

El Santiago Bernabéu echará de menos, como mínimo hasta la segunda parte, a un Arda Güler que en solo 322 minutos ha marcado tres goles, es decir, promedia una diana cada 107. Unas cifras que no están nada mal para un chaval de 19 años que cuando se le ha abierto la puerta ha cumplido con creces. Ante el Granada en Los Cármenes dio la sensación de ser un jugador totalmente hecho al equipo y no solo ayudó con su gol, sino también participando en el segundo de Brahim Díaz.

Además, se está asociando a las mil maravillas con el resto de compañeros y se ha ganado un lugar en la plantilla del año que viene. La llegada de nuevas incorporaciones como Kylian Mbappé y Endrick no afectará a la hora de hacer un hueco al turco, cuyo desparpajo ha convencido a todo el madridismo, que está totalmente ilusionado con ver más de Arda Güler la próxima temporada y en los cuatro partidos que restan de la presente.

Su valor mediático está totalmente disparado, pues tiene una media de 21.000 seguidores nuevos al día, pero también apunta a descontrolarse su cotización de mercado. Actualmente, es de 15 millones en Transfermarkt, pero se espera que en la próxima actualización de valores del portal alemán Arda Güler suba un escalón más y pase a otra dimensión tras su brutal final de curso.