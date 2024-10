Arda Güler tira del carro en Turquía

Arda Güler lideró a Turquía en el triunfo por la mínima ante Montenegro (1-0). El gol de Irfan Can Kahveci afianza a la selección otomana al frente del grupo cuatro de la Liga B de la Liga de Naciones con siete puntos, dos más que el segundo, Gales, con 5, al llegar al ecuador de esta fase de grupos. El madridista Güler brilló y se lució con estupendas acciones individuales que no terminó de aprovechar la Turquía de Vincenzo Montella hasta el tramo final.

La joya blanca volvió a demostrar que sigue siendo el líder de esta selección con tan solo 19 años. Arda se echó el equipo a la espalda y lideró a los suyos hasta que Montella decidió cambiarlo a poco más de cinco minutos para la conclusión del choque, ya con el 1-0 en el marcador.

Turquía salió triunfal del Samsun 19 Mayis Stadium ante un adversario, dirigido por Robert Prosinecki, que sumó su tercera derrota seguida en el torneo, la quinta en sus últimos cinco encuentros, y es colista de este grupo cuatro con cero puntos.

Turquía, que había ganado a Islandia y empatado contra Gales, tuvo su mejor ocasión antes del tanto al borde del descanso, en una gran acción de Güler que se deshizo de su marcador y envió un estupendo centro al corazón del área que Kerem Muhammed Akturkoglu, en boca de gol, no aprovechó.

El desequilibrio no llegó hasta el minuto 70, cuando un tiro de Kenan Yildiz acabó en un rechace que aprovechó Irfan Can Kahveci, quien minutos antes sustituyó a Yurus Akgun. Montella dio un respiro a Güler al que retiró a poco más de cinco minutos del final para que saltara al campo Kaan Ayhan. El jugador del Getafe, Bertug Ozgur, no tuvo minutos.

La Turquía de Arda Güler queda como líder única del grupo, con 7 puntos, dos más que Gales, que empató en su visita a Islandia tras ir ganando por 0-2. Los de Montella aprovechan así el pinchazo de su rival para situarse al frente de la clasificación en solitario. El combinado otomano depende de sí mismo para ascender a la Liga A. Si logran vencer en su visita a Islandia el próximo lunes tendrían medio ascenso en el bolsillo, y se lo jugarían todo en el próximo parón de selecciones ante Gales en su casa.

Ese choque sería una final por el ascenso, porque de ganar Turquía sellaría su ascenso matemático a falta de una jornada. De hecho, si los de Montella ganan a Islandia y su rival se deja puntos ante Montenegro, les valdría con un punto en su siguiente encuentro para subir a la Liga A.