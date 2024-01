Arda Güler ya está listo. La joven perla turca ya está recuperado de su lesión y está preparado para debutar como jugador del Real Madrid. Ha entrado en la convocatoria contra el Mallorca, está entrenando con total normalidad dejando grandes destellos de calidad y podría tener sus primeros minutos en el primer partido de los blancos en 2024.

«Lo importante para él es que está bien y ha recuperado su mejor nivel poco a poco. Es muy joven y no queremos tener prisa con él. Está listo. Si podemos darle minutos mañana se lo daremos, si no será en otro partido», afirmó Carlo Ancelotti sobre Arda Güler en la rueda de prensa previa al duelo de la última jornada de la primera vuelta de la Liga EA Sports entre Real Madrid y Mallorca.

Arda Güler entra en escena con la entrada del nuevo año. El jovencísimo jugador turco, de solamente 18 años (cumplirá 19 en febrero), ya ha superado las lesiones que le han ido lastrando durante toda la primera parte de la temporada. Tanto, que todavía no ha debutado como jugador del Real Madrid. No pudo jugar ni en pretemporada.

Tras superar su última lesión, y entrenar con normalidad junto a sus compañeros en Valdebebas durante las últimas sesiones de trabajo, Carlo Ancelotti ha decidido convocar a Arda Güler para el primer partido del Real Madrid en 2024. Será ante el Mallorca en un duelo donde los blancos podrían proclamarse campeones de invierno.

Arda Güler ya está listo

Este 3 de enero podría ser una fecha inolvidable para Arda Güler si se dan las circunstancias, ya que podría debutar como jugador del Real Madrid. El joven turco empezará en el banquillo del Santiago Bernabéu y esperará su primera gran oportunidad. Si Ancelotti lo decide, y el partido va con todo a favor, el debut de Arda puede darse en el primer partido del año.

Si Arda Güler no debuta ante el Mallorca no habrá ningún problema, ya que el turco tendrá más oportunidades durante los próximos días. Y es que el Real Madrid no quiere tener prisa ni correr ningún riesgo con su joven perla turca. Hay que tener paciencia, manejar los tiempos muy bien e ir poco a poco con un jugador que tiene una calidad increíble.

El debut de Arda Güler como jugador del Real Madrid podría darse contra el Mallorca en Liga, contra la Arandina en Copa del Rey el próximo 6 de enero o en las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. De hecho, los blancos podrían llegar a jugar en este mes de enero hasta ocho encuentros entre Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Hay oportunidades de sobra para que Arda se luzca por primera vez con la camiseta blanca.

Una calidad asombrosa

Arda Güler ya está demostrando, desde que llegó a Madrid, su increíble calidad y sus alucinantes cualidades. El único problema es que solamente han disfrutado de ella sus compañeros, cuerpo técnico y demás trabajadores del Real Madrid. El madridismo ha podido disfrutar de la calidad del turco en algunos de los vídeos que ha colgado el club, el último de ellos tras una jugada grupal impresionante junto a Bellingham y Brahim con gol final del propio Arda Güler.

Por lo tanto, la afición del Real Madrid está deseosa de poder ver por primera vez a Arda Güler con la camiseta blanca en un partido oficial. Y si es en el Santiago Bernabéu, mejor. El turco entra en escena. Su momento ha llegado, está listo para debutar y sus primeros minutos llegarán más tarde que pronto.

El cambio físico de Arda Güler

La metamorfosis de Arda Güler ya está completada. El turco sigue siendo el mismo jugador prometedor que aterrizó en Valdebebas en el mes de julio y que una inoportuna lesión de rodilla le hizo regresar antes de tiempo a Madrid sin poder llegar a debutar en la gira que los blancos llevaron a cabo por Estados Unidos, pero ahora, el turco es un jugador mucho más potente físicamente.

El Real Madrid ha aprovechado las dos lesiones que ha tenido Güler para mejorar notablemente su condición física. El turco no ha podido jugar por el momento, pero ha trabajado mucho en Valdebebas siguiendo el plan que Antonio Pintus, jefe de la preparación física de los hombres de Carlo Ancelotti, ha elaborado con la intención de que crezca muscularmente. Y tanto que lo ha hecho.

En sus primeros días por Valdebebas, antes de lesionarse de rodilla, los que le veían entrenar destacaban su enorme calidad, pero también dejaban claro que su físico estaba por hacer y debía mejorarlo para competir en la élite. «Le falta fuerza a la hora de golpear el balón», aseguran voces autorizadas del vestuario. En este punto se ha enfocado el club durante estas largas semanas.

Ahora, cuando Güler está cerca de estrenarse como jugador del Real Madrid, se puede ver a un futbolista mucho más potente. Especialmente, ha crecido en el tren inferior, aunque también ha fortalecido el tren superior. Ahora ha llegado su momento.