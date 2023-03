Ancelotti: «Yo no necesito informes arbitrales»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Betis y Real Madrid en el Benito Villamarín. Los blancos están obligados a ganar para seguir en la pelea por el título de Liga. Para este encuentro, el italiano no podrá contar con Modric, sancionado, Alaba y Mendy.

Gestión del partido

«El equipo está bien. Recuperaremos la semana que viene a Mendy. No tenemos margen de error. Haremos todo para intentar ganar».

Modric

«No es un gran problema. Hará lo que tiene que hacer. Está hablando con el club y tomará la decisión más adecuada».

Partido contra el Barcelona

«Me quedo con lo que dije después del partido. Ha sido un buen partido por parte nuestra. Hay que mejorar cosas, pero las cosas que hicimos las hicimos bien».

Vinicius

«No me preocupo porque es un jugador que está centrado en lo que tiene que hacer. No estamos preocupados. Lo importante es que no pierda las ganas o la ilusión».

Benzema

«Un delantero no puede marcar en todos los partidos. No siempre puede jugar a tope. A veces te vas a encontrar rivales que lo van a hacer muy bien. Si no marca un partido no pasa nada. El problema no está en la parte ofensiva».

Papel de favorito

«No pensamos en eso. La realidad dice que tenemos desventaja en el partido de Copa».

Modric y Kroos

«No pienso que no puedan jugar juntos. No veo ese problema. Tienen la experiencia y el conocimiento para pensar antes. Tiene que correr el balón, que no suda».

Informes arbitrales

«No, porque yo no lo necesito. Siempre me he informado por mí mismo. No hace falta ayuda en este sentido».

Camavinga y Tchouaméni

«No podemos olvidar que Tchouaméni nos sorprendió un poco a todos por su adaptación. Ha jugado un Mundial extraordinario y ahora aportará como antes».

Ceballos

«Está bien. Puede jugar los próximos partidos. Intento poner el equipo mejor para intentar ganar».

Bloque bajo

«Lo sufrimos porque tenemos características distintas. Benzema, por la calidad que tiene, nos ayuda en ataque. La transición nos viene mejor y en bloque bajo nos cuesta un poco más. Tener a Rodrygo nos puede ayudar porque puede encontrar la jugada. Tenerle podría mejorar este aspecto. No queremos tener un delantero centro de altura porque tienes que meter centro».

Álvaro Rodríguez

«Tiene calidad. Es muy joven. Si uno es bueno, da igual si eres joven. Está progresando y entrenándose bien. Se puede variar el sistema en un 4-4-2. Es una cosa que no podemos descartar».

Militao

«Es el mejor del mundo».