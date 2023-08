Ancelotti: «Vinicius por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede hacer más goles»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa desde Orlando antes de afrontar el último test de pretemporada frente a la Juventus. El técnico italiano no se mojó con las preguntas sobre Mbappé y habló largo y tendido sobre el nuevo sistema del equipo.

Otro test

«Tenemos que evaluar lo que hemos hecho en este período. Tenemos buenas sensaciones. Hemos probado varias cosas y ha salido bien. Seguimos en esta línea. Luego evaluaremos si continuar o probar otra cosa. Tenemos que adaptar algunas cosas, pero a nivel personal estoy muy contento. Es un test importante ante la Juventus, un equipo con experiencia. Va a ser un partido bonito».

Aficionados en USA

«Es muy bueno estar aquí. Hemos jugado partidos importantes ante equipos fuertes. Y tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestros fans en Estados Unidos».

Mbappé

«No me sorprende nada. No sé nada de este asunto. Es un tema donde no entro. Estoy preocupado en lo táctico, técnico y físico. Lo político lo dejo».

Modric y Kroos

«Nada cambia para ellos. Siguen siendo jugadores que tienen una experiencia que nadie tiene. Son un ejemplo. Van a aportar esta temporada también y van a seguir siendo protagonistas. No sé cuantos minutos van a tener. Los jóvenes están progresando porque ellos han sido un gran ejemplo».

Vinicius

«Es una evaluación que estamos haciendo. Y que el jugador tiene que hacer. A Vinicius le gusta jugar por dentro. Por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar más goles. Ha podido tener más acierto contra el Barcelona, pero lo hizo bien. Sigue siendo el mejor por fuera, pero por dentro tiene más posibilidades de hacer gol».

Clubes-estado

«Creo que a nivel de mercado algo ha cambiado. El jugador tiene más poder que antes. El jugador que tiene más ego prefiere ganar más títulos individuales. Otros prefieren poner su calidad al servicio del equipo. Es la diferencia entre un gran jugador y un campeón».

Plazos al sistema

«Este esquema nos permite tener otra oportunidad. Me parece bien no tener un esquema fijo. Hemos aprendido mejor las cualidades de Bellingham. Es más un mediapunta que un interior. Estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta».

Messi en USA

«Es un valor añadido tener a Messi. Es un gran jugador que puede aportar calidad a Inter de Miami. El aficionado al soccer tiene el derecho a ver a estos futbolistas. Son jugadores que han enseñado una época en el fútbol europeo. Es muy complicado saltar a la primera página del periódico porque otros deportes tienen más relevancias aquí».

Claves para los jóvenes

«La llave es sencilla. Tener jugadores inteligentes. Los jugadores más expertos tienen que tener en cuenta que hay jugadores apretando. Y para los jóvenes tener paciencia. Esta conexión fue muy buena cuando ganamos el doblete. Y sigue. Porque tenemos veteranos sin ego y jóvenes pacientes».

Orlando

«Me recuerda mucho a Kaká que jugó aquí».

Linda Caicedo

«Lo está haciendo muy bien. Estamos siguiendo el Mundial femenino. Tenemos una relación constante con Toril. Es un fútbol con expansión. Ojalá el Real Madrid femenino pueda ganar los mismos títulos que el masculino en futuro».

Más sobre el sistema

«Lo que no me ha gustado es muy poco. Hemos tenido buenas situaciones ofensivas y hemos sido buenos en la presión. Tenemos que tener más equilibrio y vigilancias. Porque te obliga a atacar con laterales. La idea de cambiar es solamente si los jugadores no se sienten cómodos. Si ellos se sienten cómodos, no vamos a cambiar».

Canteranos

«Nico Paz es un jugador que tiene mucho talento. Es muy joven pero parece del primer equipo. No queremos meterle presión, pero tiene la calidad para jugar en el Real Madrid en el futuro».