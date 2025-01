Ancelotti, tenemos que hablar

La goleada recibida por el Real Madrid en la Supercopa volvió a poner en evidencia lo mucho que está sufriendo el equipo blanco esta temporada cada vez que se enfrenta a un rival de entidad. A excepción de las victorias ante el Atalanta, el Madrid no ha conseguido imponerse a los equipos que están cerca de su teórico nivel. Lo cierto es que la plantilla del conjunto blanco no ha cambiado tanto desde el año pasado y la llegada de Mbappé es un refuerzo ideal ahora que empieza a rendir a su mejor nivel, pero la pérdida de Kroos y de gran parte de Modric obliga a ganar de otra manera a Carlo Ancelotti.

Es cierto que el italiano que apuntó con acierto a dos problemas que tuvo el equipo en ese partido: falta de compromiso colectivo y mala defensa, pero obvió uno fundamental y es que nunca supo qué hacer con el balón. Ni siquiera cuando se encontró con una ventaja numérica. Esto no es la primera vez que le pasa desde que Kroos se fue del equipo. Con un jugador como el alemán, Ancelotti no debía preocuparse demasiado de gestionar la salida del juego, pero ante su retiro pienso que la plantilla del Real Madrid precisa de la ayuda de su técnico. De momento, Ancelotti no ha metido la mano en ese asunto y se deja todo a la creatividad de sus jugadores.

Ancelotti también como excusa las bajas de Carvajal, Militao y Alaba. Sin duda merman el nivel defensivo del equipo, que ya iba algo corto de efectivos con ellos sanos. Pero ante la aparición triunfal de Asencio, el técnico italiano ha sido tacaño en minutos para el canterano demostrando que es poco dado a explorar soluciones en la cantera también para el puesto de lateral derecho. Por ese lado el Madrid tiene una puerta de entrada permanente para los rivales y sin embargo no se ha invertido tiempo en buscar soluciones.

A Ancelotti ya nadie podrá quitarle, al menos en un tiempo, ser el entrenador con más títulos en la historia del club. Las cuatro temporadas que cumplirá este año de manera consecutiva son todo un hito en el club madridista y hablan bien a las claras de todo lo que le ha dado al Madrid, pero probablemente ya no sea el técnico ideal para esta plantilla, que precisa de un entrenador algo más intervencionista y que llegue con un mensaje nuevo.

En el horizonte está la opción de Xabi Alonso, que está triunfando en Alemania. Conoce la casa, comunica bien y parece ser un entrenador con un claro componente táctico sin ser un dogmático. Pienso que el Real Madrid no debería esperar al final de temporada, para entonces puede que ya no esté disponible, y alcanzar un acuerdo con el vasco. Y ojalá que Ancelotti viva una última temporada exitosa. No todos los ciclos deben acabar con derrotas y el italiano por todo lo que significa para el Real Madrid, merece acabar de la mejor de las maneras.