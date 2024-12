Ancelotti: «Si hay un mínimo riesgo Mbappé no jugará»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa Intercontinental que enfrenta a Real Madrid y Pachuca en el estadio de Lusail, en Qatar. Los blancos buscan el segundo título de la temporada tras haber ganado el pasado 14 de agosto en Varsovia la Supercopa de Europa contra la Atalanta.

Ancelotti habló de la motivación de la final: «Estamos muy ilusionados. Es un regalo para los dos equipos. Nos lleva a tener mucha ilusión y trataremos de ganarlo y llevarlo a Madrid teniendo en cuenta las dificultades». Sobre la posibilidad de convertirse en el entrenador con más títulos: «He hecho un buen trabajo aquí y quiero seguir haciéndolo. Es un honor para mí ser comparado con Miguel Muñoz y con los entrenadores que han dirigido al mejor equipo del mundo».

«La situación de Mbappé es sencilla. Ha entrenado bien. Hoy es una sesión importante en la que tiene que evaluar sus sensaciones. Si hay un mínimo riesgo no jugará. El entrenamiento es muy importante y en ese sentido somos optimistas. Es un jugador fantástico y creo que todavía no ha llegado a su mejor nivel. Estamos muy contentos de tenerle aquí y puede jugar en cualquier posición», aseguró sobre el francés.

«Estamos muy ilusionados de poder traer la vieja Copa Intercontinental», comentó. «En el deporte hay momentos difíciles. Pueden llegar en noviembre o diciembre y otras veces en abril», aseguró. Sobre fichar en enero, comentó que «hay que llegar a Navidad y después descansar. En enero veremos qué tenemos que hacer».

Ancelotti habló de la crítica: «Es aceptable. Lo que más resta es la crítica personal. Todos los entrenadores son criticados y eso hay que entenderlo». «Hemos hecho cambio respecto a la temporada pasada. Hemos sufrido muchas lesiones y no estamos cerca de nuestro mejor nivel. Es algo normal. No es algo nuevo en el fútbol. No estoy contento, pero sí satisfecho porque hemos mejorado últimamente pasando momentos difíciles», añadió.

Sobre cómo afronta la final, explicó lo siguiente: «Todos los partidos son trampa. Si un equipo llega aquí es porque algo tiene. Hay que respetarlo por su calidad. Una final siempre es una preocupación. Hay que preparar bien el equipo».

Por último, habló y explicó la crítica: «Como he dicho antes: la entiendo. El Real Madrid venía de ganar el año pasado Liga y Champions… y en verano fichó al mejor jugador del mundo. Así que todos pensaron que sería un paseo. Y el fútbol no es un paseo, sino luchar y pelear cada partido. No podemos controlar los resultados, porque a veces mereces ganar y pierdes… o perder y ganas. Pero la crítica empieza desde ahí, desde el hecho de que veníamos de una temporada fantástica y llegó el mejor jugador del mundo. Entonces, 1+1 es 2. Pero no siempre es 2 en el fútbol».