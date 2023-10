Ancelotti: «Las palabras de Laporta son una forma de desviar el tiro sobre un asunto grave»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a Sevilla y Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras el parón provocado por los partidos de selecciones, los blancos regresan a la competición con el objetivo de seguir ganando para afianzarse en el liderato de la Liga.

Sobre cómo está el equipo y los internacionales, Ancelotti aseguró que están «bien». «Todos están disponibles, incluido Alaba. Tiene un pequeño problema Ceballos, pero no estará esta semana. Va a ser una semana importante, empezando por mañana y pensamos que estamos bien para afrontar una semana importante».

«Lo he escuchado. Hablando de racismo y no hay que desviar el tiro en un asunto muy clave. Hay que dejar a la justicia trabajar y que decida lo que tiene que hacer. Todas las palabras es una manera de desviar este tiro que a nivel judicial no es bueno», aseguró sobre las palabras de Laporta.

Sobre Sergio Ramos, Ancelotti fue muy claro: «Me encanta verlo y saludarlo. Le tengo un cariño especial. Si estoy aquí es por Sergio Ramos. Si no marca el gol en la final no estaría aquí. Todo el mundo le tiene mucho cariño, sobre todo yo. Va a ser un gran partido y si marca puede hacer lo que quiera».

«Está bastante bien. Le falta un poco de condición. En dos semanas estará a tope. Puede jugar en todas las posiciones, pero es un mediapunta, como Bellingham, o de extremo a pierna cambiada», aseguró sobre Güler.

Sobre el calendario que viene, Ancelotti explicó que lo que más le preocupa son «muchas cosas». «Nos van a exigir mucho. Ha cambiado de entrenador y será complicado. Lo que más me preocupa es que nos hemos olvidado de lo bueno que hemos hecho antes y hay que volver al mismo nivel», añadió.

Sobre la falta de sensibilidad de los seleccionadores, aseguró que «todos somos un poco egoístas». «Cada uno tiene su papel. Si Alemania ha pensado que Rüdiger tenía que jugar lo han puesto. No nos vamos a quejar de eso. Sí del calendario, que es demasiado apretado», comentó.

«Estoy muy contento en el Real Madrid y soy un poco egoísta. De mi futuro no hablo, que es mañana, el martes y el Clásico», explicó al ser preguntado si quiere renovar. Sobre lo que pasó en Parma, explicó que le «hizo ilusión regresar y se aclarará pronto».

«Es importante saber dónde quiere jugar un futbolista. Nunca he puesto a ninguno donde no le gusta, aunque a veces tienen que sacrificarse. Rodrygo es un delantero completo que puede jugar de delantero centro. Mi idea es que primero está a exigencia del equipo y luego la individual. Siempre les informo y nunca me han dicho que no lo van a hacer. Una vez puse a Ramos de pivote y, aunque no le gustaba, para la exigencia del equipo lo hizo. Esto se llama altruismo», explicó sobre las palabras de Rodrygo con Brasil.

Sobre el centro del campo, Ancelotti explicó lo siguiente: «Aposté por los jóvenes en Bilbao porque quería ver lo que podían aportar. Se puede volver a repetir sin problema».

De las palabras de Estrada Fernández, no quiso entrar: «Hay temas muchos más importantes e intento que los árbitros puedan trabajar lo mejor posible sin demasiada presión. En este momento hay mucha».

«Parece que han recuperado todos bien. Lo tengo que pensar, pero están listos para empezar el partido y para terminarlo. Los he visto bastante bien a todos», finalizó sobre la posibilidad de que Valverde, Rodrygo y Vinicius sean titulares.