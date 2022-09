Ancelotti: «No vamos a matar a Benzema»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Betis en el Santiago Bernabéu. Los blancos sufrieron, pero lograron el triunfo gracias a los goles de Vinicius y Rodrygo. El italiano definió al brasileño como delantero “especial” que puede jugar en casi todas las posiciones.

Valoración

“Ha sido difícil. Nos ha costado un poco más por como maneja el Betis el balón, pero con la pelota lo hemos hecho bien. Nos faltó el último pase, pero merecimos ganar. No fue un partido tan sencillo”.

Hazard y Asensio

“Es difícil responder. Sé que puede contar con ellos y para mí es suficiente. Cada partido es una historia. Ganando 2-1 no hacía falta meter a Hazard o a Asensio”.

Convencer a Kroos y Modric

“Son muy inteligentes y humildes. Saben que son muy importantes, aunque no jueguen todos los partidos. Son un ejemplo y gestionarlos es lo más sencillo que he tenido que hacer en mi carrera”.

Benzema

“Tiene muchos sustitutos como Mariano, Hazard, Rodrygo y a veces Asensio. Hasta Modric jugó, aunque no salió bien. No le vamos a matar. Jugamos cada tres días desde este momento y puede ser que necesite descansar. Mientras hemos jugado cada semana físicamente lo he visto bien. No estaba tan fino en la finalización, pero no era un aspecto físico”.

Goles encajados

“El gol encajado hoy ha sido un error bastante grave. Nos cogieron poco atentos atrás y esto no debe pasar. Estas pequeñas situaciones tenemos que mejorarlas”.

Modric

“Ha sido un partido de buen nivel. Ha jugado con continuidad, ha combinado bien con Tchouaméni y Camavinga. El Modric de siempre”.

Defensa titular

“Ha tenido mucho éxito, pero no van a jugar todos los partidos. Tenemos a Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, etcétera. Estos cuatro están más acostumbrados, pero si roto la efectividad no cambia”.

Atacar al Betis

“Defiende muy bien. Lo que queríamos era jugar mucho por fuera. Lo extremos del Betis no repliegan en defensa y en el uno contra uno nos podía ayudar”.

Rodrygo

“Es un delantero especial porque puede jugar en todas las posiciones. Es muy rápido, inteligente y el aprendizaje ha terminado, ahora es un jugador a todos los efectos del Real Madrid”.

Victorias del Madrid

«El objetivo es hacer un fútbol eficaz que nos permita sacar puntos. Con la calidad que tenemos también hay que sacar buenas combinaciones y transiciones. Llega el partido más complicado de esta primera parte. Jugamos contra un Celtic en gran dinámica y tenemos que estar preparados».

Decidir un once

“Antes del partido tienes una idea, pero cuando ves los entrenamientos cambia. Hacer una alineación es casi imposible, ya que dejas fuera a jugadores que podrían jugar en casi cualquier equipo del mundo. Hoy dejé a Kroos y Valverde, pero lo entienden. Fede jugó 20 minutos y fue determinante dando la asistencia de Rodrygo. No es cuanto juegues y sí como juegues”.