Ancelotti: «No arriesgaremos con Benzema»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación para analizar la previa de los cuartos de final de la Copa del Rey que medirá a Athletic y Real Madrid en San Mamés. Los blancos buscan estar en semifinales ante un conjunto vasco que eliminó en octavos al Barcelona. El italiano, que sí podrá contar con los jugadores sudamericanos, explicó que Benzema sólo viajará si está bien.

Sensaciones

“Es un partido muy importante. Son los cuartos de final de una competición que nos hace mucha ilusión en un escenario con un gran ambiente. En todos los partidos contra ellos lo hemos hecho bien y creo que será un partido muy igualado. Para ganar hay que sacar lo mejor”.

Benzema

“No lo sabemos porque ha trabajado de manera individual. Hoy va a entrenar con el equipo y después tomaremos una decisión. No arriesgaremos, sólo jugará si se encuentra bien y tiene el alta. Exigir mucho no tiene sentido”.

Sudamericanos

“Tenemos que valorarlos. Casemiro no jugó y Rodrygo poco. Haremos una evaluación hoy. Si están bien y si sólo tienen cansancio van a viajar. Si no empiezan el partido pueden salir en la segunda parte o si hay prórroga”.

Portería

“No he decidido eso. Puede ser que juegue Courtois. Nadie ha dicho que Lunin tenga que jugar los partidos de Copa, también puede jugar los de Liga”.

Partido contra el PSG

“No vamos a arriesgar porque no es una final de la Champions. No vamos a correr riesgo de recaída. Benzema lo sabe esto. Si no juega no es por el partido contra el PSG, es porque no puede jugar”.

Mercado de invierno

“Fui honesto porque no hubo movimiento. Hay mucho tiempo para el verano. Estará en el futuro, pero lo hablaremos en los próximos meses”.

Licencia de entrenador

“Soy un hombre que intenta respetar las reglas. Fue un malentendido. La licencia me caducaba, pero la Asociación de Entrenadores Españoles me ayudó con un curso y le tengo que dar la gracias. Fue un malentendido entre la Asociación Italiana y la UEFA”.

Copa desprestigiada

“Es bastante evidente que esta fecha es un poco rara. Nos han quitado jugadores. Hablo por parte nuestra. Meteremos un equipo que pueda competir. En la Liga también nos faltaban jugadores y los que entraron mostraron compromiso”.

Bajas en defensa

“Hay dos opciones: Nacho lateral o Alaba lateral. Una de las dos será. Lo sé, pero no lo voy a decir”.

Nico Williams

“La evaluación que hago es por lo que podemos hacer en la banda izquierda. Nacho es más defensivo y está menos acostumbrado, pero puede ser que contra Nico se encuentre mejor. Por otro lado, Alaba nos da muchas opciones en ataque”.

Delantero puro

“Mejoraría, sí. Hay que adaptarse a los jugadores que tengo. Hay un delantero de área que es Jovic, pero con coronavirus no se ha encontrado muy bien. También está Mariano. Para mejorar este aspecto tienes que meter más jugadores en el área de penalti”.

Forma de jugar

“El Athletic no va a cambiar su manera de jugar y nosotros tampoco. En todos los partidos hemos intentado meter lo que tenemos. Nos ha salido bien en los últimos partidos, pero mañana es otra historia porque son unos cuartos de final de Copa muy difíciles”.

Bale y Hazard

“Es posible porque están bien. También Asensio, que ha recuperado muy bien. Vinicius y Rodrygo vuelven, pero tienen 20 años, no 60 como yo”.

Carvajal

“Está bien y en condiciones para jugar. Lucas también lo ha hecho muy bien en todos los partidos. Nos falta Mendy. El aspecto defensivo lo mejoraremos”.