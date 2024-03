Ancelotti: «Estoy en el mejor equipo del mundo para ser entrenador, pero tengo más sufrimiento que felicidad»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que medirá a Real Madrid y Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos llegan a este encuentro con la ventaja que les da el golazo que Brahim en Alemania. Carletto podrá contar con todos los jugadores, salvo con Militao, Courtois y Alaba.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro: «Es una oportunidad importante de seguir en una competición muy especial. Hay que sacar la mejor versión, ya que la eliminatoria no se ha terminado. Pensamos en jugar al mejor nivel desde el primer minuto hasta el último».

El italiano habló de lo que sucedió en Mestalla: «Nunca hay tranquilidad cuando juegas un partido así. Siempre tengo la idea de no pensar del árbitro antes del partido y, en especial, después». También habló de la pareja de centrales: «Tengo alguna duda. La pareja Tchouaméni y Rüdiger fue porque Nacho no se entrenó. Ahora tiene las mismas opciones de empezar».

Sobre la posible sanción a Bellingham, Ancelotti fue claro: «No necesito hablar con él de este asunto. Lo intenta dar todo en el campo y lo está haciendo muy bien. La tarjeta roja ha sido equivocada. No le insultó».

El italiano también habló de Rodrygo: «Está en un buen momento por lo que aporta al equipo. Está un poco menos acertado en la finalización, pero lo importante es que sume trabajo al equipo como hasta ahora».

Al ser preguntado por la temporada, comentó que «lo han hecho muy bien», pero quieren seguir. «Faltan tres meses y después haremos una evaluación de la temporada. Hasta ahora lo hemos hecho muy bien». Sobre la transición, comentó que tiene «jugadores muy buenos». «Meten todo lo que pueden para hacerlo muy bien», aseguró. Ancelotti también habló de Tchouaméni y la lesión que sufrió Diakhaby: «Sentimos mucho la lesión que sufrió Diakhaby, pero con paciencia estamos seguros de que va a volver. Le deseamos lo mejor».

Sobre el tiempo efectivo, aseguró que «será una regla que van a meter y puede ser una solución». Además, habló sobre la posibilidad de que los árbitros se explique: «No sé lo que es mejor o peor, no quiero entrar en ese tema. Hay personas más indicadas que yo para poder hablar sobre eso».

Ancelotti también habló de su situación: «Sería un discurso muy amplio. Mi trabajo me gusta mucho, sobre todo en el Real Madrid. Es el mejor club para hacer este tipo de trabajo. Hay muchas situaciones que manejar, no sólo en la victoria, donde hay alrededor tuyo que hay gente que no puede estar feliz. Todo eso afecta y el sufrimiento es sólo tuyo, mientras que la felicidad se puede compartir. Estoy muy bien, en el mejor equipo del mundo para hacer este trabajo, pero tenemos más sufrimiento que felicidad».

«Estoy sorprendido de que no tengáis libertad de expresión. Real Madrid TV expresa una opinión, como vosotros», finalizó.