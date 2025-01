Ancelotti: «Estamos muy tristes, no me quedo con nada»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la final de la Supercopa de España que enfrentó en Yeda a Real Madrid y Barcelona. Los blancos cayeron goleados por 2-5 contra los azulgranas. El equipo madridista se mostró muy inferior a su rival en Yeda, que le pudo hacer mucho más daño.

Ancelotti comenzó hablando del plan del partido, que no salió: «Tenemos que mirad la realidad. Ellos marcaron de manera muy sencilla los goles y no fuimos capaces de trabajar bien ni de manera colectiva ni a nivel individual. Esto nos deja muy decepcionados. Estamos muy tristes, pero hay que mirar adelante, no queda otra. Hay que recuperar la buena dinámica que hemos tenido hasta este partido».

«No me quedó con nada. Sólo por el partido de Mbappé, que hizo un buen gol. Fue el mejor jugador del partido para nosotros», añadió. «Cuando hablo de un equipo hablo de todos. El equipo no estaba compacto. Tenemos que volver a defender mejor», comentó a la hora de ser preguntado por Tchouaméni y Lucas y su pobre partido.

También habló de la reacción tras la roja: «No ha sido bueno desde el primer minuto. Estoy triste por el partido en general. Yo pensaba que al ser expulsado se podía intentar remontar». Sobre si se ha equivocado, comentó lo siguiente: «Lo dije antes del partido que había que defender bien y lo hicimos mal. Merecieron ganar. Han defendido mejor que nosotros».

Ancelotti también habló de lo que dijo a sus jugadores en el descanso: «Primero les dije que tenían que jugar al fútbol y hemos abusado de los balones largos. Esa no era la idea y les he dicho que se pueden perder los partidos, pero no de la primera parte».