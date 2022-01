Ancelotti: «Con Ceballos todo está bien, se enfadó porque tardé demasiado en meterlo»

Carlo Ancelotti habló en la rueda de prensa previa al duelo que enfrenta al Real Madrid contra el Valencia correspondiente a la jornada 20 de Liga Santander. El técnico italiano valoró el sorteo de octavos de final que enfrentará al Real Madrid contra el Elche en el Martínez Valero.

Valencia

«Espero un partido que tenemos que jugar contra un equipo que lo está haciendo bien. Tiene una buena organización y tenemos que volver a jugar como antes del parón de Navidad. Estamos bastante bien y hemos recuperado a los jugadores que tenían molestias. Estamos focalizados en ganar».

Sorteo Copa del Rey

«Tranquilo no se puede estar nunca. Todo el mundo sabe cómo es la Copa del Rey, que es importante para todos los equipos. Todos tienen ilusión. Va a ser un partido complicado que tenemos que preparar bien. Jugamos fuera de casa y nada, para mí no hay sorteo bueno o malo. Hay sorteo y hay que preparar bien el partido. La Copa del Rey es importante para nosotros».

Juego duro del Valencia

«Cada equipo tiene su estilo. El Valencia defiende muy bien. Esto es lo normal del fútbol. Nosotros también tenemos que meter intensidad para defender».

Valverde

«Valverde tiene su parte en este equipo, a veces más importante y otra menos. Es un jugador en el que confío mucho porque tiene mucha calidad. No espero nada más de él. Lo que está haciendo es bueno, aunque es verdad que en los últimos tiempos no ha jugado como al principio. Es parte de la competencia que hay en el Madrid. Estoy satisfecho con los otros que han aparecido menos que Casemiro, Kroos y Modric».

Más protestas a los árbitros

«Es verdad que me enfadé un poco en los últimos partidos. Fue un momento. Tengo muchos respetos con los árbitros y creo que el nivel arbitral es bueno. A veces puede pasar que los entrenadores nos equivocamos en el banquillo».

Hazard

«Lo que le falta es condición física, volver a jugar con la confianza de antes. Está muy cerca de su mejor nivel. Podremos ver pronto sus mejores partidos».

Sin Vinicius

«Hemos tenido un jugador que en la primera parte de la temporada lo ha hecho bien y nos ha ayudado a ganar como Benzema, Militao. Hablar de un jugador me parece demasiado. Vuelve, está bien y todo el mundo está contento».

Aspectos a mejorar

«Tenemos que mejorar el aspecto ofensivo contra equipos cerrados con más movimiento, pases verticales bien hechos. Esto es lo que estamos pensando y tratando con vídeos. En estos momentos no hay mucho tiempo para entrenar».

Amenazas por la Liga

«Amenaza son todos. El Getafe no lucha por la Liga pero puedes tener problema. El Sevilla lo ha hecho bien y está en una buena posición, claro que es un rival muy fuerte como son también los otros. Nosotros tenemos que hacer nuestro camino y hacerlo bien como lo hemos hecho en la primera parte».

Relación jugador – entrenador

«No es un tema deportivo, es un tema social. Han cambiado las generaciones y el respeto que tenía yo por mi padre no es el mismo que mi hijo conmigo. Igual que con los profesores y estudiantes. Ha cambiado el mundo y las relaciones son distintas. Es una generación que tiene menos respeto por la autoridad».

Bale y la Supercopa

«Todavía no lo sabemos. No estará contra el Valencia, como tampoco Mariano, Jovic y Carvajal. Carvajal viaja a Arabia porque tiene posibilidad de jugar. Pienso que Jovic también que es positivo con un carga muy baja. Tenemos que evaluar para la Supercopa a Bale y Mariano».

Bale y el miedo

«Tiene un problema en la espalda que está cargada. No se encuentra bien y no puede empujar al 100 por 100. Hasta que no pueda hacerlo no se puede utilizar».

Salidas en enero

«Como dije es un tema que no hemos hablado porque si hay jugadores que quieren salir se puede hablar. Todo el mundo está contento y quieren luchar esta temporada con el Real Madrid. No hay tema con esto».

Lesionados

«Yo creo que es un tema que estamos manejando muy bien. A parte de los positivos y las lesiones musculares lo hemos gestionado bien en los últimos meses. El calendario es muy intenso y es más fácil encontrar lesiones. Estamos satisfechos con eso».

Vinicius

«Desborde, uno contra uno, la posibilidad de hacer contras, la continuidad que ha tenido en los partidos que ha jugado, sus goles. Ha aportado mucho y si hay que destacar una cosas es que es peligroso con espacios».

Ceballos

«Pasó lo que pasa a un jugador que tiene ganas de jugar. Quería darle minutos, se lo he explicado a él. No era el partido más indicado para él, después de una lesión y en un campo donde podía tener problemas. Ha mantenido las ganas de jugar y pensamos meterlo. Le dije cuando vi que se enfado que podía tener razón. Esperé demasiado para meterlo. Se enfadó un poco y después todo está bien. Sabe que tengo confianza en él».