Ancelotti: «¿Caso Vinicius? No hay absolutamente nada»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Stadio Narodowy para analizar la previa de la Supercopa de Europa que enfrentará este miércoles a Real Madrid y Atalanta. Los blancos comienzan la temporada oficial peleando por el que será el primero de los siete títulos a los que aspiran los blancos este curso. Los madridistas juegan este partido tras haber ganado la Champions al Borussia Dortmund en Wembley el pasado 1 de junio, mientras que los italianos lo hacen como vencedores de la Europa League, donde vencieron en la final al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

«Tenemos muchas ganas. Es el primer título de la temporada. Será muy exigente y puede ser muy exitosa. Queremos empezarlo bien teniendo en cuenta las dificultades. No hemos podido entrenar mucho, pero estamos bien», comenzó el italiano.

Sobre Mbappé, dijo lo siguiente: «Estamos muy bien. Mbappé también. Todos los que están aquí pueden jugar». «Se está adaptando muy bien. Ha llegado a tope y muestra calidades extraordinarias», añadió.

Sobre Arabia Saudí, fue claro: «No es una amenaza. Seguimos con nuestro papel. Tenemos una plantilla con mucha calidad. Podemos lograr algo bueno y seguimos por esto. Lo que hacemos es mantener una actitud que ha sido muy positiva». «No hay absolutamente nada porque son sólo especulaciones de un mercado que cierra el 31 de agosto», comentó.

Ancelotti habló del vestuario del Real Madrid: «Es un ambiente muy sano y limpio. No hay príncipes o reyes, hay un grupo de jugadores que son diferentes y son capaces de meter toda la calidad junta al servicio del equipo. Lo que queremos lograr esta temporada». «Gasperini es un entrenador al que conozco muy bien. Tienen bajas, pero va a ser un partido competido», comentó.

Ancelotti habló de los lanzadores de penalti: «Mbappé lo tira muy bien, pero también Bellingham o Valverde. Lo tengo que elegir». «Tengo un problema muy gordo pensando en quién voy a poner o no, me he arruinado las vacaciones. Es lo más sencillo, porque los buenos van a aportar. No pueden jugar 70 partidos los mismos onces, ya que el año pasado los que jugaron menos aportaron muchísimo al equipo y pueden ser una llave», explicó.

Sobre cómo prepara las ruedas de prensa, explicó lo siguiente: «No es un problema sentarme aquí y hablar de fútbol, que es lo que me gusta. Es un momento de mi trabajo bueno, positivo y, a veces, divertido».