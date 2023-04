Ancelotti afila su tridente

La RVB ya es real. A estas alturas, ya pocos dudan de que Carlo Ancelotti ha encontrado un nuevo tridente que está llamado a liderar el ataque del equipo blanco en el tramo final de la temporada y, como mínimo, el próximo año. Todo dependerá de cuanto tiempo quiera alargar Karim Benzema su carrera. Lo que es una realidad es que los madridistas tienen un ataque poderoso, que amenaza a Europa y que está afilado para lograr los tres objetivos que tienen por delante. Dos colectivos y uno individual. Ganar la Copa del Rey el próximo sábado a Osasuna en Sevilla, pelear por la Decimoquinta y tratar de lograr el Pichichi del francés. De momento, está a dos goles de Lewandowski.

Ante el Almería demostraron que la química fluye entre los tres. Vinicius le regaló el primero a Benzema. Rodrygo, tras una jugada espectacular, el segundo al galo. En el tercero fue Karim el que no falló desde los once metros. Y el cuarto lo facturó Rodrygo tras un derechazo de bella factura. Aparte de los goles, los tres combinaron con elegancia y sintonía durante todo el encuentro. Generan mucho y se entienden a la perfección, lo que ha llevado a Ancelotti a encontrar un nuevo tridente. Algo que no tenían los blancos desde 2018, cuando Cristiano Ronaldo hizo las maletas para romper la BBC.

Entre los tres han fabricado 99 goles en lo que va de temporada. Benzema ha hecho 29 dianas y ha repartido seis asistencias en los 37 duelos que ha disputado. Vinicius ha perforado las redes rivales en 22 ocasiones, mientras que ha cedido dianas a sus compañeros 20 veces. Y Rodrygo ha hecho 14 tantos y ha dado 11 asistencias.

¿Cómo se reparten las asistencias?

Los tres se asocian y muy bien. El ejemplo es como se reparten las asistencias. Rodrygo, que suma 14, ha dado dos goles a Vinicius y seis a Benzema. Por su parte, Vinicius le ha regalado 10 dianas a Benzema y una a su compatriota, mientras que Karim le ha dado cuatro tantos a Vini.

Tras el encuentro, Ancelotti habló de la comparativa de este ataque con la BBC. «Es una buena pregunta. Se parecen en la efectividad y en la calidad, con distintas características de los jugadores. Distinto trío, pero son muy buenos los dos. El trío de 2014 es muy peligroso y el trío de ahora también es muy peligroso», aseguró el italiano.