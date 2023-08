Almería-Real Madrid: los blancos no quieren sustos

Segunda parada en la Liga. Tras ganar con autoridad al Athletic en el debut liguero que se disputó en San Mamés, el Real Madrid pone rumbo a Andalucía para medirse al Almería en el Power Horse Stadium en el duelo perteneciente a la jornada 2 del campeonato doméstico. Un partido donde los blancos no quieren sustos ni con el resultado ni con ningún tipo de lesión tras unas semanas complicadas donde han tres futbolistas han tenido que pasar por el quirófano.

El Real Madrid ha perdido para toda la temporada a Courtois. El belga se rompió el ligamento cruzado anterior con afectación al menisco, por lo que su recuperación será muy larga y dura. En San Mamés, vio como Militao sufría la misma dolencia, aunque las previsiones son que esté unos siete meses apartado de los terrenos de juego. Y Arda Güler también fue intervenido de la dolencia que sufre en el menisco.

Ancelotti ha dejado claro que su portero, de momento, será Lunin. «Luego ya veremos», añadió. Por lo tanto, Kepa lo verá desde el banquillo. En defensa tampoco hay muchas dudas. Dani Carvajal será el lateral derecho, mientras que en el costado izquierdo seguirá jugando Fran García. La pareja de centrales será la formada por Antonio Rüdiger y David Alaba. Hay que recordar que Eder Militao se rompió el cruzado ante el Athletic en el duelo que se celebró en San Mamés.

La duda de Camavinga

En el centro del campo la única duda está en saber si Camavinga juega o no. El francés, que sufre una sobrecarga en la pierna izquierda, ha viajado, pero será duda hasta última hora. Por lo tanto, dependerá de lo que pase con el galo para saber si juega ékl o es turno para Kroos o Modric. El resto del centro del campo es el esperado. Tchouaméni en el corte y Bellingham en la mediapunta son fijos. Valverde también apunta al once como interior derecho.

Por último, en el ataque no hay debates. Rodrygo y Vinicius Junior serán los encargados de buscar el peligro en la puerta del Almería. Ambos se siguen adaptando a su nueva posición, más alejados de la banda y pegados al centro.

En busca de la sorpresa

Enfrente estará un Almería al que no se le da especialmente bien el conjunto merengue, ya que no ganan ante los blancos en casa desde febrero de 2008. De hecho, en los últimos 14 enfrenamientos directos, solo ha disfrutado de ese triunfo, por los 11 del Real Madrid, además de otros 2 empates. Un balance negativo, que no invita al optimismo en Almería, que, sin embargo, quiere evitar que las alarmas salten tan pronto.

Las estadísticas auguran un encuentro duro para el conjunto andaluz, ya que los blancos encadenan 12 encuentros invictos, con 10 triunfos y 2 empates. Una docena de encuentros en los que recibieron 41 goles, de los 22 corresponden a las dos etapas de Ancelotti, mientras que solo anotaron 4 mientras el italiano ha dirigido el banquillo merengue.

Su nuevo ‘9’ Ibrahima Koné, tras la inscripción a última hora, apunta a titular, dado el problema del Almería de cara a gol, después de acumular 19 remates sin premio en la primera jornada. Una falta de acierto que les pesó en el debut liguero ante el Rayo, también en casa, donde perdió (0-2) frente a los madrileños, con dos penaltis encajados, en un partido donde quizá merecieron más por el juego desplegado.

El Almería recibirá al Real Madrid sin Martin Svidersky, Leo Baptistao ni Marciano Sanca. Sin embargo, Vicente Moreno sí podrá contar con el portero Luis Maximiano y el mencionado Koné, dos últimas incorporaciones del equipo andaluz. En el once también aparecerían Lopy y Baba en un fuerte doble pivote, en un centro del campo reforzado con Robertone o Arribas, ex del Real Madrid. Arriba, Embarba y Luis Suárez acompañarán al ‘9’ maliense.