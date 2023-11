Alineación del Real Madrid contra el Cádiz: Modric o Brahim, la duda de Ancelotti

La alineación del Real Madrid para el duelo que medirá a los blancos con el Cádiz en la jornada 14 de Liga tiene una gran duda y muchas bajas. El debate es si Ancelotti apostará por Modric, como parece, o por Brahim. Además, el italiano no podrá contar con Kepa, Militao, Courtois, Vinicius, Camavinga, Tchouaméni y Arda Güler. Sí recupera a Ceballos, Blleingham y Rüdiger, sancionado ante el Valencia.

En la portería de la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Cádiz será Lunin. La defensa parece clara. Carvajal jugará en el lateral derecho, Mendy formará en la izquierda, mientras que la pareja de centrales será la compuesta por Rüdiger y Alaba.

En el centro del campo es donde está el debate. Lo normal es que Ancelotti no cambie el dibujo y apuesta por Kroos de pivote con Valverde y Modric como interiores. La punta del diamante sería Bellingham, que está recuperado. No obstante, no se puede descartar que el italiano cambie el dibujo, retrasando al inglés, apostando por Brahim y dejando en el banquillo al croata.

Por último, en el ataque, los dos jugadores llamados a llevar el peligro al área del Cádiz son Joselu y Rodrygo. El gallego se mide a su víctima favorita, mientras que el brasileño, sin Vinicius, tendrá que lucir los galones que le ha dado el club.

Ancelotti no busca excusas

A pesar de las bajas, Ancelotti no buscó excusas y quiso dar importancia a la plantilla: «Hemos tenido lesiones que nos han perjudicado, pero la plantilla está bien concebida. Hemos sido siempre competitivos a pesar de las ausencias. Vamos con toda la confianza del mundo y esperamos que los lesionados se recuperen pronto. Estamos convencidos de que podemos aguantar los problemas porque tenemos una plantilla que me da confianza. Los que han jugado menos tienen la oportunidad. Es una oportunidad para mostrar lo buenos que son los jugadores que forman esta plantilla», comentó.

«Ceballos nos va a ayudar mucho y en el centro del campo tenemos muchos recursos. Bellingham también vuelve y puede jugar como interior. Nos falta gente arriba, pero Brahim lo ha hecho muy bien y Gonzalo y Nico Paz tienen mucha progresión. Tengo mucha confianza en mi plantilla. Vinicius no jugó un mes y tuvimos buenos resultados. Sin Bellingham marcamos cinco goles frente al Valencia… Cuando se lesiona un jugador le veo triste, pero esto puede pasar», añadió.

Eso sí, el italiano habló del calendario: «El calendario no se puede sostener y los que lo preparar tienen que mirar esto. Ahora tenemos este problema e irá a más porque habrá un Mundial y una Champions con más partidos. La única solución es reducir el número de partidos y esto lo puede hacer la Liga, la UEFA y la FIFA, pero hacen lo contrario».

«Todo es bueno si se reduce el número de partidos y eso reducirá el número de lesiones y mejorará la calidad del espectáculo. He visto partidos de 8-0 y de 14-0 y no sé si esto tiene mucho sentido», añadió.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Cádiz: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Kroos, Valverde, Modric, Bellingham; Joselu y Rodrygo.