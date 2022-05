Alineación del Real Madrid contra el Betis: Ancelotti prueba con los titulares

Carlo Ancelotti apostará por un once mucho más reconocible en la alineación del Real Madrid para el duelo que medirá a los blancos con el Betis en el estadio Santiago Bernabéu. Tal y como ha confirmado el italiano en rueda de prensa, dará minutos a futbolistas que han jugado menos en los últimos partidos. Por lo tanto, regresarán al once titular hombres como Courtois, Modric, Benzema o Vinicius, que no estuvieron ante el Cádiz el pasado fin de semana.

En portería estará Courtois. Tras descansar en Cádiz, el belga vuelve a estar bajo palos a una semana de la final de la Champions. En el lateral derecho formará Dani Carvajal, mientras que por el costado izquierdo estará Mendy. La pareja de centrales será la formada por Nacho y Militao. David Alaba, con una sobrecarga, se ha quedado fuera de la lista.

En el centro del campo lo normal es que Ancelotti apueste por el centro del campo que jugará la final de París. Es decir, la CMK volverá a escena, algo que no pasa desde la vuelta de las semifinales de la Champions. Casemiro estará en el corte, mientras que la construcción del juego será cosa de Modric y Kroos.

Por último, el ataque también será mucho más reconocible que el de los últimos partidos. Valverde o Rodrygo, con ventaja para el uruguayo, formarán por la derecha, Vinicius estará en el costado izquierdo y Benzema, que busca un gol que le permita superar a Raúl como goleador del Real Madrid, será la principal referencia ofensiva del equipo blanco.

Para este partido también se espera que jugadores como Marcelo e Isco, que en principio jugarán su último partido con el Real Madrid en casa, tengan minutos. Además, Ancelotti deberá hacer dos descartes. Uno será Toni Fuidias, mientras que la duda es si el otro jugador será Gareth Bale, que no está al cien por cien.