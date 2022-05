Alineación del Atlético de Madrid para el derbi contra el Real Madrid

Partidos como el derbi madrileño son ese tipo de encuentros que todos quieren disputar. El Cholo Simeone tendrá que diseñar su mejor once, el más competitivo para enfrentar al Real Madrid este domingo en el gran choque del fin de semana en la Liga Santander. Llega con diversas dudas el argentino, que tiene muchas opciones para algunas posiciones y está por ver cómo las distribuye sobre el campo de cara a la posible alineación del Atlético de Madrid para el derbi madrileño.

La portería no alberga dudas en el cuadro colchonero. Jan Oblak es dueño y señor del arco del Wanda Metropolitano y no tiene competencia en su puesto. El esloveno, pese a algún altibajo, mantiene su habitual seguridad bajo palos esta temporada. Lecomte, la alternativa, aún no se ha estrenado esta temporada…

El resto de posiciones va a depender en parte de la alineación que decida desplegar Simeone. En principio se prevé el 4-4-2, con dos centrocampistas y un mediapunta que se pueda acoplar a la medular. Así, en línea de cuatro defensiva. Los hombres con más opciones pasan por ser Giménez y Savic como pareja de centrales, la más fiable por delante de Felipe, que sólo se contemplaría en una formación con tres centrales y sólo porque Mario Hermoso está sancionado. Reinildo y Vrsaljko apuntan a ocupar los laterales aunque no se puede descartar a Renan Lodi.

En el centro del campo va a depender de si Simeone acaba dibujando con dos mediocentros o tres. Koke y Kondogbia son prácticamente fijos en el doble pivote. Los extremos serán para Carrasco y Correa, siendo Marcos Llorente el verso libre en la mediapunta, con mucha movilidad e incluso alternando posiciones con el belga y el argentino dada la polivalencia de los tres. Todo esto sin Lemar ni Joao Félix hasta finales de mayo…

Por último, en la punta de ataque hay muchas dudas. Matheus Cunha está ganando enteros en las últimas semanas por delante de un Antoine Griezmann que tiene dañado su olfato goleador. El internacional francés lleva sin ver puerta desde enero, en un partido copero ante el Majadahonda, hace cuatro meses… Es por eso que el brasileño parte como titular para el derbi madrileño.