En Alemania sitúan a Raúl en el Unión Berlín y en el Real Madrid no saben nada… de momento

El futuro de Raúl González vuelve a estar en el aire. Si en el mes de septiembre fue el Villarreal el que estuvo cerca de cruzarse en su camino, ahora es el Unión Berlín el que podría estar cerca de hacerse con los servicios del que es hasta el momento entrenador del Castilla.

Desde Alemania aseguran que Raúl es en estos momentos el entrenador que más opciones tiene de ser entrenador del Unión Berlín la próxima temporada. Ha sido la revista Kicker, uno de los medios más serios del país teutón, la que ha desvelado esta información y ha dado un paso más, ya que asegura que podría ser oficial este mismo domingo.

La situación del Unión Berlín, que se medirá al Real Madrid en la última jornada de la fase de grupos de la Champions el próximo 12 de diciembre en la capital de Alemania, es muy delicada. Desde que ganó los tres primeros partidos de temporada, uno de ellos en la primera ronda de la Copa de Alemania y los otros dos de Bundesliga, los 15 partidos que han venido después han sido todo un martirio para el conjunto alemán pese al temporadón del pasado curso que les llevó hasta la Champions League. 13 derrotas y dos empates, es el balance de los germanos, que es penúltimo en la Bundesliga y están eliminados de la Champions.

El conjunto alemán ve a Raúl como un perfil que le encaja, además del ex culé Alfred Schreuder, segundo de Koeman en su etapa en el Camp Nou y ex del Hoffenheim, con el que se habría terminado de romper las negociaciones. También Oliver Glasner, ex del Frankfurt, es otra opción, aunque el todavía entrenador del Castilla es el que más gusta.

En el Real Madrid no saben nada… de momento

Mientras, desde Valdebebas observan con atención todo lo que está sucediendo y las informaciones que están llegando desde Alemania. En el Real Madrid aseguran que por el momento no hay nada, aunque están preparados para lo que pueda suceder.

Al igual que sucedió en el mes de septiembre, si Raúl decide irse del Castilla para seguir creciendo desde el Real Madrid no le pondrán el más mínimo problema. Le dejarán salir sin ningún tipo de problema y el plan está claro: Álvaro Arbeloa asciende al banquillo del estadio Alfredo di Stéfano.

No obstante, por el momento en el Real Madrid aseguran que no saben nada más de lo que están contando desde Alemania y los jugadores del Castilla tampoco han recibido ningún tipo información. Tras el empate contra el Alcoyano, el equipo al completo regresó a Valdebebas y Raúl actuó como un día más.

El sueño ‘imposible’ del primer equipo

El sueño de Raúl sigue siendo entrenar algún día al Real Madrid, pero el entrenador sabe perfectamente que en estos momentos esa opción es más que complicada. La intención del club es que siga Ancelotti y, si el italiano no continuase, Xabi Alonso y Zisane son los preferidos. Por lo tanto, el técnico del filial sabe que para cumplir su deseo lo más probable es que antes tenga que salir en busca de nuevas aventuras.