Adebayor desvela una anécdota con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid jamás revelada

Emmanuel Adebayor pertenece al pasado del Real Madrid. El futbolista togolés estuvo solamente unos pocos meses en la Casa Blanca, pero sus recuerdos son imborrables. Uno de ellos involucra a una de las máximas leyendas del club merengue: Cristiano Ronaldo. El ariete africano desveló en una entrevista que intentó superar en términos de disciplina al portugués, pero el número 7 siempre estuvo un paso por delante de sus compañeros.

«Cuando firmé con el Real Madrid, me dijeron que tenía que ir al entrenamiento a las 10:30. Entonces, el primer día llegué a las 8:45 para impresionarles. Sin embargo, me encontré con uno de los fisios y me contó que Cristiano ya estaba metido en la piscina. Cuando me encontré con él, me preguntó si necesitaba algo y me dio la bienvenida. En ese momento me di cuenta de que llevaba aquí desde bastante tiempo. Le pregunté: «¿A qué hora has llegado?, y él me dijo: «A las 7:30″. Le di la mano y le deseé buena suerte», relató el atacante.

Emmanuel Adebayor llegó al Real Madrid en enero de 2011. Después de una primera parte de la temporada 2010-11 en el Manchester City en la que no tuvo mucho protagonismo, José Mourinho ofreció una bala al delantero. Ante sus pocas oportunidades con los skyblues, el Special One quería incorporar a un nuevo killer en su plantilla. El chico de Togo llegó como cedido a la capital española y su breve Erasmus no pasó desapercibido.

En su entrevista con Optus Sport, Adebayor solamente se guardó grandes palabras sobre Cristiano Ronaldo. Cuando le preguntan si el portugués es el más grande de todos los tiempos, el togolés se mostró categórico. «Para mí, es el mejor de la historia», zanjó el ex futbolista del Real Madrid.

Emmanuel Adebayor dejó un buen sabor de boca en el madridismo en la mitad de temporada en la que estuvo. El delantero fue un revulsivo para el equipo de José Mourinho, pero no renovó con el equipo blanco pese a ser del gusto del portugués y querer quedarse. En 22 encuentros, el togolés marcó ocho dianas. Sin embargo, hubo un factor clave que motivó su salida tan anticipada de la Casa Blanca.

Hace unos años, el atacante desveló en una entrevista que su difunto hermano fue el culpable de que no siguiese en el Real Madrid. «Envió una carta en nombre de mi familia pidiendo que no me contratasen. No digo que fuera la única razón por la que no lo hicieron pero sí que tuvo influencia, aunque fuera solamente un 10%, ya es mucho», explicó Adebayor. Ante la carta de su hermano, el internacional con Togo tuvo que volver al Manchester City, donde volvería a ser cedido, esta vez al Tottenham.

Adebayor nunca tuvo una buena relación con sus familiares, es más, solamente se interesaban por él en ciertas circunstancias. Según los relatos del togolés, los miembros de su familia nunca se han puesto en contacto con él cuando ha tenido lesiones o problemas deportivos y que solamente se han dirigido al futbolista para pedirle dinero. Una auténtica lástima.