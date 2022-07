Roban en casa de Mina Bonino y Fede Valverde en Ibiza: «Estaba drogada y me vio dormir en pelotas»

Fede Valverde y Mina Bonino ya están de vuelta en Madrid, donde el centrocampista uruguayo se ha reincorporado a los entrenamientos de pretemporada con el Real Madrid. La pareja ha pasado unos días de vacaciones junto a su hijo Benicio en Ibiza, pero no todo ha sido relajación y disfrute debido a un episodio de pesadilla que narró con detalle la pareja del futbolista en sus redes sociales.

La primera noche en Ibiza de Valverde y Bonino se convirtió en pesadilla ya que fueron robados en su propia casa alquilada, en un episodio rocambolesco en el que la pareja de Fede desliza que el culpable puede haber sido uno de los cocineros, teóricamente contratado por la inmobiliaria. “Los de la inmobiliaria nos dijeron que la comida podía estar envenenada por el chef, así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancias”, cuenta Mina en sus stories de Instagram.

Todo habría ocurrido en la noche del sábado 25 de junio, día de llegada de Fede Valverde y Mina Bonino a Ibiza. “Cuando llegamos a la casa, ya estaba el cocinero. Me dice en ese momento que solo había una llave y que se la iba a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos”, cuenta la periodista, que confió en las palabras de uno de los protagonistas de la trama. Fede y Mina se fueron a dormir escalonados y la mujer del jugador del Real Madrid aclara, con humor, que habría dormido «en pelotas», algo en lo que volverá a reparar al final del argumento.

Fue tras despertarse cuando empezaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. “Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie para que se llevara a mi hijo porque a mi me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico”, relata. “A la hora bajo y veo mis tres maletas en el salón. Había chanclas mías tiradas y Leslie estaba ordenando todo. Ella me dijo: ‘¿estuviste buscando algo?’. Como todavía estaba drogada me habré reído, no entendí un carajo y seguí con la mía”, añade.

Minutos después, Mina se disponía, ya preparada, a ir a la playa, pero el dinero no estaba en su cartera. “Ahí empecé a tener un ACV pensando en qué momento, cómo y dónde estaba el dinero. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado”. Ahí, el cocinero aparece y asegura que deja su puesto de trabajo. “No quiero seguir con el servicio. No estoy cómodo con la gente que trabaja en la inmobiliaria porque esto siempre sucede con ellos”, espetó.

“Vinieron los de la inmobiliaria. Metieron un acting hermoso donde nos dijeron que la comida podía estar envenenada porque ellos creían qué había sido el chef, así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancias”, añadía Mina Bonino.

“Los análisis mostraban si tenía cocaína, marihuana, éxtasis, anfetaminas o antidepresivos en sangre”, aunque todo daría negativo. “Todo muy sutil para que nos desvalijen la casa y no me entere, rey. Pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y es lo que más me perturba”, finalizaba la mujer de Fede Valverde, en una historia que no deja indiferente a nadie y que ha provocado muchas respuestas de los seguidores de la pareja.