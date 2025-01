Así es la estadounidense Ashlyn Castro, la espectacular novia de Jude Bellingham

Jude Bellingham tiene nueva novia. El jugador del Real Madrid va muy en serio con Ashlyn Castro, una espectacular modelo e influencer estadounidense con la que ha sido visto y fotografiado por las calles de Madrid. Por si fuera poco, la joven ha compartido palco en el Santiago Bernabéu con los padres del futbolista británico, por lo que la relación no es cosa de un día.

Pero, ¿quién es Ashlyn Castro? Hablamos de una conocida maniquí estadounidense que ha ganado notoriedad en las redes sociales en los últimos años, especialmente en Instagram, donde comparte imágenes de sus viajes y estilo de vida. Recientemente, ha sido vinculada sentimentalmente con el futbolista inglés, por lo que su alcance se está disparando todavía más y sus seguidores están creciendo como la espuma.

Nacida el 17 de diciembre de 1997 en Long Beach, California, Ashlyn tiene 27 años y más de 140.000 followers gracias a sus publicaciones que destacan sus aventuras en la playa y otros destinos, además de sus sugerentes posados dejando muy poco a la imaginación. Antes de su relación con Bellingham, Ashlyn fue relacionada con el actor Michael B. Jordan y el jugador de baloncesto LaMelo Ball. Estos rumores contribuyeron a aumentar su visibilidad en los medios y en las redes.

La relación entre Ashlyn Castro y Jude Bellingham ha salido a la luz porque ambos han sido fotografiados juntos en la capital de España. Ashlyn fue vista interactuando con los padres de Jude, Denise y Mark, en un partido del Real Madrid, donde incluso compartió un abrazo con la madre del futbolista. Al día siguiente, la pareja fue vista almorzando, lo que confirmó las especulaciones sobre su romance. Cabe recordar que hace unas semanas el inglés fue relacionado con Aitana Ocaña, pero queda claro que no había nada serio entre ellos, porque Bellingham y Ashlyn deben llevar ya un tiempo conociéndose para que ella tenga esa relación con los padre de él.

Además de su presencia en redes sociales, Ashlyn se ha enfrentado complicados desafíos en lo que se refiere a su vida personal. En julio de 2021, sufrió la pérdida de su padre debido al COVID-19, a quien describió como su «superhéroe» en un emotivo homenaje. La relación con Bellingham ha puesto a Ashlyn nuevamente en el centro de atención mediática. A medida que su romance con el futbolista avance, es probable que continúe siendo una figura de interés e incluso lo sea todavía más en nuestro país, donde todavía es prácticamente una desconocida.

Jude bellingham seen with america model ashlyn castro . The model, who is the players 6 years senior , was also seen with mama denise and mark bellingham at the real madrid match a few days ago. pic.twitter.com/0QafodtihU

