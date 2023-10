Los posibles rivales del Real Madrid en el sorteo de la Champions femenina

El Real Madrid vuelve a estar clasificado para la fase de grupos de la Champions League y conocerá a sus rivales en el sorteo que se celebra este viernes (13:00 horas). Las blancas se han metido entre los 16 mejores equipos de Europa por tercera vez consecutiva, tras eliminar al Valenrenga noruego, y partirán desde el segundo de los bombos. Tienen un coco asegurado del primero, pero evitarán a potentes rivales como al Barça, que no les puede pertenecer a su misma Liga, y el PSG, que parte desde el mismo bombo.

La fase de grupos de la Champions cuenta con sólo cuatro grupos, al contrario que los ocho de los que consta la máxima competición en su versión masculina. Sólo cuatro equipos acceden directamente, que son los ganadores de las tres mejores ligas del continente y el vigente campeón. El resto, necesitan pasar una serie de rondas previas que, por tercera vez consecutiva, las blancas han conseguido.

Esos cuatro equipos que se clasifican directamente quedan ubicados en el primer bombo. En este caso están Barcelona (último campeón), Olympique de Lyon, Bayern de Múnich y Chelsea. Salvo las culés, al pertenecer a la misma federación que las madridistas, el resto de rivales pueden quedar emparejadas en su grupo. Algo que sucede con los equipos que forman el resto de bombos, puesto que el otro representante español, el Levante, quedó eliminado en la previa.

A quienes sí que evitan las de Toril de cara a esta primera fase es a uno de los cocos del sorteo, el París Saint-Germain. El pasado curso, la suerte no sonrió a las blancas, que cayeron en el mismo grupo que las francesas y que el Chelsea, acabando en tercera posición y siendo eliminadas. Esta temporada, consiguen evitar a uno de los mejores equipos de Europa, al partir desde el mismo bombo, al igual que sucede con el Slavia de Praga y con el Rosengard sueco.

Draw pots ✅

What's the toughest group you can make? #UWCLdraw pic.twitter.com/1hINWBgmCI

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 19, 2023