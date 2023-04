El Real Madrid recoge los frutos con la Generación Arbeloa

El Real Madrid logró una victoria tan importante como histórica en Valdebebas ante el Atlético de Madrid. El Campo 7 del cuartel general madridista fue testigo de un 5-0 sin precedentes entre los dos primeros juveniles capitalinos. Un duelo por todo lo alto en División de Honor, una de las categorías más importantes del fútbol español, que los pupilos de Álvaro Arbeloa decidieron con una manita. Un golpe encima de la mesa que hace a los blancos virtualmente campeones del Grupo V, lo que les clasifica para disputar la Copa de Campeones. Tras ganar la Copa del Rey, segundo objetivo de la temporada conseguido para un equipo que está dando muchas alegrías a La Fábrica.

Este triunfo deja a las claras que Álvaro Arbeloa, apuesta de los jefes de la cantera madridista para dirigir esta temporada el Juvenil A -un equipo tremendamente importante, ya es que la puerta previa a la profesionalidad- es un entrenador muy a tener en cuenta para el presente y, sobre todo, para el futuro. En La Fábrica están encantados con su trabajo y la cúpula no le pierden de vista.

Arbeloa ha conseguido hacer un equipo sólido que se sustenta en una serie de valores que lleva a rajatabla. Los jugadores del Real Madrid tienen que serlo dentro y fuera del campo, todos tienen que tener como gran reto llegar al primer equipo, jugar a «todo gas» durante los 90 minutos y que todos se impregnen del sentimiento madridista. Quiere un equipo que sienta al máximo la camiseta. Pero además, sus equipos juegan muy bien al fútbol, como se pudo apreciar ante el Atlético, gracias a un grupo de jugadores que quieren derribar todas las puertas. Esa generación de 2004 que el propio Carlo Ancelotti ha llegado a destacar en ruedas de prensa del primer equipo.

César Palacios, con dos goles y del que algunos ojeadores de equipos extranjeros aseguran que es el mayor talento que hay en La Fábrica, Manuel Ángel, Nico Paz y Hugo de Llanos, hicieron los goles, pero todo el equipo demostró un potencial, simplemente, espectacular. Ferran Quetglas, a pesar de tener una tarde tranquila, es un muro bajo palos. En defensa, David Jiménez, Jacobo Ramón, Manu Serrano y Yusi dieron un auténtico recital. Y de centro del campo hacia arriba, Mesonero, Gonzalo y Lancha no vieron portería, pero fueron igual de fundamentales en la victoria. Como Chema, Pol Durán, Jesús Fortea, que vivió un partido especial al medirse a su ex equipo, y Abraham Nobrega.

Esta plantilla está llena de internaciones con la selección española, donde los canteranos madridistas vuelven a ser protagonistas, y con Argentina, como es el caso de Nico de Paz. Pero lo que más valoran dentro del club es que la planificación de la cantera está dando sus frutos. Los jefes de Valdebebas están convencidos de que los jugadores de La Fábrica deben adelantar plazos y con el Juvenil A está quedando claro que es la fórmula del éxito. Enfrentarse a jugadores más mayores les obliga a rendir más, lo que les permite crecer y abrir las puertas de la internacionalidad. Ante el Atlético fueron cinco los futbolistas de segundo año que jugaron. Y además, hay que destacar, que Forte es de 2007 y, por lo tanto, Cedete A.

Dejar trabajar

Obviamente, los hombres que están al frente de la cantera son parte de este gran rendimiento, pero no se puede olvidar que sin Florentino Pérez no sería posible este trabajo. El presidente no sólo ha permitido, sino que también ha apoyado desde el primer día la revolución que está experimentado La Fábrica, dejando a las categorías inferiores trabajar y ponerse al máximo nivel.

El Juvenil A está cerca de entornar el alirón, el Juvenil C lo ha entonado este fin de semana y el Juvenil B va por el camino de conseguirlo. El Castilla pelea por ascender a Segunda y la gran mayoría del resto de los equipos lideran sus respectivos campeonatos. Y lo más importante: no dejan de formar jóvenes talentos para nutrir en un futuro al primer equipo y al resto de clubes. Y es que La Fábrica es la mayor factoría de jugadores del planeta.