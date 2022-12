El Real Madrid ya no está en la puja, al menos de cara a esta temporada, pero el culebrón de Facundo Campazzo sigue dando de qué hablar. El base argentino vio en los últimos días como Estrella Roja le hacía un ofertón, en todas los aspectos, y su ex equipo madridista renunciaba al derecho de tanteo para igualar el ofrecimiento. En una vuelta más de tuerca al asunto, desde Belgrado cuentan ahora que el fichaje del Facu no está cerrado como parecía, por lo que habrá, al menos, un capítulo más de la trama que está enganchando al baloncesto europeo.

Ha sido el presidente del Estrella Roja el que ha alzado la voz para afirmar que el fichaje de Campazzo por su equipo aún no está tan próximo como para darlo por hecho. «No hay nada cerrado aun, estamos trabajando en ello. No está lejos pero tampoco cerca. Os informaremos cuando haya algo en un sentido u otro. Estimamos que en este momento podemos afrontar el coste de la operación», comentó Nebojsa Covic, en una entrevista concedida al medio ruso Sputnik Portal.

Campazzo debe seguir aguardando, con la única certeza de que su futuro en Europa, siempre y cuando se mantengan los términos negociados con Estrella Roja, no estará en el Real Madrid. Además de los blancos y los serbios, Olympiacos también mostró su interés por el base argentino, en un momento en el que se acababa el tiempo de tanteo para los merengues. Ahora, con Estrella Roja sin asegurarse el fichaje, los griegos o cualquier otro equipo podrían asomarse a firmar a uno de los jugadores con mayor cartel en el continente.

Los problemas de Estrella Roja para inscribir a Campazzo pueden ser el motivo por el que el fichaje se está complicando. El conjunto serbio mantiene una sanción de la Euroliga desde comienzos de mes, debido a deudas vencidas con acreedores, que les impide fichar. En principio, el combinado rojiblanco iba a solventar este problema de inmediato para así poder firmar a Facundo, pero no contar con el permiso de la competición europea puede impedir la inscripción del base, que debería entonces buscar una alternativa para empezar su segundo periplo por Europa.

Las cifras de la oferta por Campazzo

En el contrato de Campazzo con Estrella Roja, que se filtró en cifras, hay números sorprendentes, pero lo más destacado es la cláusula de salida de 50.000 euros para poder abandonar el equipo en verano, una vez finalizada la temporada. Esta cantidad podría hacerle cambiar de aires si las cosas no van bien en Belgrado. Además, el Facu cobrará 1,8 millones de euros netos en lo que resta de temporada y 2,5 en la siguiente… siempre y cuando se pueda cerrar su fichaje en los próximos días.