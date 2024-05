Real Madrid-Barcelona: A por otra gran noche en el Palacio

Segundo asalto. Mismo escenario. Real Madrid y Barcelona se seguirán jugando este viernes a las 20:30 horas el pase a la final de la Liga Endesa en el segundo Clásico de las semifinales después de la victoria local dos días antes. Todo está en juego todavía, aunque los de Chus Mateo ya dieron un paso en el primer partido y ahora quieren dar otro para llevarse la serie muy encarrilada al Palau Blaugrana.

Pese a tener menos de 72 horas para digerir su dura derrota en la final de la Euroliga ante el Panathinaikos griego, el conjunto blanco fue capaz de brindar un gran primer choque de la serie ante un rival que no logró tener demasiada continuidad y que necesita dar un paso adelante, sobre todo en actitud y dureza defensiva.

El Real Madrid ganó con autoridad el primer choque (97-78) apoyado en los buenos momentos que tuvo, principalmente al inicio del tercer cuarto, donde se escapó por encima de la veintena de puntos. El equipo de Roger Grimau fue capaz de reaccionar con coraje y recuperar opciones para los diez minutos finales, pero entonces apareció Sergio Llull para cercenarlas con cuatro triples seguidos.

El acierto del de Mahón escenificó la mejora en el triple respecto a la derrota continental. El conjunto madridista no usó tanto esa arma como en Berlín, pero fue mucho más efectivo, firmando 11 de 25. Todo lo contrario a un Barça que fue el que no vio aro con una de sus grandes bazas para firmar un pobre cuatro de 22 con un inusual desacierto de Nico Laprovittola, Álex Abrines y Jabari Parker, que no anotaron de los 12 que tiraron desde la línea de tres, con un muy extraño cero de seis del balear.

El Barcelona está obligado a mejorar ante el Real Madrid

Más esperada era la teórica superioridad por dentro de los de Chus Mateo, aunque los blaugranas no fueron tan dominados en el rebote (34 a 31). Sin embargo, no pudieron detener el poderío de Walter Tavares, de nuevo en sus decisivas cifras de antaño (15 puntos y 13 rebotes), lo que le exigirá un esfuerzo extra a un Jan Vesely que tampoco fue el de siempre (cuatro puntos y u rebote, ofensivo, con dos de siete en el tiro).

El caboverdiano y Facundo Campazzo (20 y 10 asistencias) volvieron a ser la pareja decisiva que acostumbran y líderes de un juego colectivo que tuvo cuatro jugadores más (Guerschon Yabusele, Llull, Dzanan Musa y Mario Hezonja) con dobles dígitos de anotación.

En el bando azulgrana, las actuaciones de Ricky Rubio, autor de 10 asistencias, Laprovittola y Oscar da Silva fueron de lo más destacado de un equipo que se deberá contagiar de su mayor energía para intentar arrebatar el factor cancha a un Real Madrid que sabe que en un play off no hay tiempo para celebrar demasiado hasta que no acaba y que los triunfos claros suelen conllevar una reacción del rival.