Pablo Laso: «Nos ha faltado acierto pero estoy orgulloso de mi equipo»

Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación al término de la final de la Copa del Rey de Baloncesto y analizó la derrota del Real Madrid a manos del Barcelona, en el cuarto Clásico consecutivo perdido por los blancos y el segundo en final del torneo del K.O. de forma seguida. El técnico agradeció el esfuerzo de sus jugadores en un encuentro durísimo y valoró competir hasta el final, aunque no ocultó su tristeza por no poder proclamarse campeón.

Laso, que en primer lugar felicitó al Barcelona por la victoria, habló de la falta de acierto del Real Madrid en el plano ofensivo. «Creo que hemos hecho un muy buen trabajo en líneas generales pero no hemos tenido la sensación de calidad ofensiva en momentos claves. Hemos fallado alguna canasta fácil, tiros abiertos, incluso cuando teníamos ventaja en el marcador y llevado al detalle, la última penetración de Deck nos empataba el partido. Nos ha faltado ese acierto, pero el equipo ha trabajado bien todo el fin de semana, darle crédito por eso».

«Llegábamos justos físicamente pero el equipo lo ha dado todo y me siento muy orgulloso por los jugadores. Hanga valoraremos mañana, que le haremos pruebas, esperemos que sólo sea un golpe. Estaba claro que no podía volver al partido y vamos a valorar su estado en los próximos días», afirmó Laso sobre el choque y el estado físico de Adam Hanga, que se marchó lesionado.

«Para mí cada partido es diferente. Hoy nosotros hemos estado muy bien en algunos aspectos importantes, defensivos, de rebote, nos ha faltado acierto en momentos claves que podrían haber abierto más el marcador. Pero en líneas generales estoy contento. ¿Qué le puedo decir a los jugadores? ¿Que las tiren y las metan? Ellos son los primeros que cuando tiran quieren meterla. Estoy contento con el trabajo de hoy y el del fin de semana», continuaba Laso, centrado en la baja puntuación del equipo.

Preguntado por el cansancio acumulado, Laso fue sincero. «Si ves los parciales ha sido un partido de más a menos nuestro y probablemente ellos de menos a más. Eso es una sensación y yo no la he tenido, hemos tenido balón para empatar, pero tenía claro que no iba a ser un partido que ganáramos fácil sino un partido de jugada a jugada y así se ha demostrado. Falta que hayamos tenido acierto en momentos importantes para tener más ventaja primero y para mantener el dominio del partido en general».

«Por eso estoy orgulloso, porque el equipo ha trabajado muy bien. 59 puntos es poco para nosotros, hemos tenido poco acierto, posiblemente por el esfuerzo del trabajo defensivo. Hablamos de un partido que se decide en las jugadas finales y hemos tenido menos acierto», completaba el técnico, antes de hablar del futuro.

«En la última semana he perdido un jugador para toda la temporada, a otro por lo menos dos o tres semanas y estoy pendiente de Hanga. No estoy muy contento, no me gusta perder jugadores, necesitamos a todos, algunos que han estado lesionados han llegado justos y van a ir a mejor, esto te lo podría decir cualquier entrenador en su equipo. Ahora sólo tengo en mente que tenemos que descansar y que el martes tenemos que estar preparado porque tenemos un partido de Euroliga el jueves», zanjó.