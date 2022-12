Estrella Roja oferta por Campazzo y el Real Madrid espera para tomar una decisión definitiva

La decisión sobre el futuro de Facundo Campazzo puede estar muy cerca de tener que ser tomada. El base argentino de 31 años ha cerrado, por obligación, la puerta de la NBA y continuará su carrera deportiva en la Euroliga. El Real Madrid cuenta con derecho de tanteo para igualar cualquier oferta que se le presente al Facu y la primera podría haber llegado por parte de uno de los equipos más modestos de la poderosa competición, el Estrella Roja de Belgrado.

Campazzo debe evaluar el interés y el ofrecimiento económico de un club que pese a su músculo en este aspecto, también cuenta con algunos problemas que no invitarían a lanzarse al proyecto. Estrella Roja no es un equipo ni mucho menos del nivel del Real Madrid, ni tampoco del de Fenerbahce o Armani Milán –ahora en crisis–, por citar otros clubes que habían mostrado su interés por Facundo en las últimas ventanas, aunque en el caso de los dos últimos, no en el momento actual.

De ser cierta y satisfactoria la oferta, desvelada por Eurohoops, de Estrella Roja para Campazzo y su entorno, estos se pondrán en contacto con el Real Madrid para ver si los blancos están dispuestos a igualarla y, por ende, adquirir al internacional argentino de nuevo en propiedad. De no querer igualar, cabe la posibilidad de que el Facu vaya a jugar a Belgrado hasta final de temporada, siendo de cara a verano de nuevo una opción en el radar madridista.

El medio citado anteriormente adelantó que Campazzo tenía una sola oferta encima de la mesa para regresar a Europa y el diario serbio Sportski zurnal añade que se trata de la de Estrella Roja. El Real Madrid no tenía pensado realizar una oferta en firme ya que las cantidades que le separan de lo que busca el entorno del jugador son demasiado amplias, además de que el derecho de tanteo les permite igualar cualquier oferta. En el club madrileño esperan un gesto real del base, más allá de su voluntad de jugar de nuevo en el Wizink Center, bajando un caché que entienden exagerado para su edad, bagaje en los últimos años y, sobre todo, momento de la temporada en el que los clubes se encuentran inmersos.

En estos momentos, en el Real Madrid no son optimistas con la operación Campazzo debido a la gran diferencia económica que hay entre ambas partes. Una reducción notable del caché del argentino podría llevar a un acuerdo entre ambas partes, pero el entorno de Facundo busca una gran oferta que colabore a pagar la deuda, que supera los dos millones de euros, que tiene el base con el Madrid desde su salida a la NBA en 2020.