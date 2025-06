Así fue el último entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas con la atenta mirada de Jeffery Taylor

El Real Madrid se entrenó con todos los disponibles, incluido Serge Ibaka, que no cuenta desde hace semanas y podría jugar este miércoles su último partido con la camiseta blanca, pero sin Gaby Deck, la única baja por su lesión de cadera. Los de Chus Mateo se ejercitaron por última vez en el pabellón de baloncesto de Valdebebas (no volverán si ganan uno de los dos choques de la final de la Liga Endesa en La Fonteta contra el Valencia Basket) y contaron con la atenta mirada de los ex jugadores Jeffery Taylor y su agente o, como se autodefine, su chófer Quique Villalobos, leyenda del club madridista.

Los blancos quieren cerrar cuanto antes el objetivo, que no es otro que ganar su trigésimo octava Liga española, y viajarán en la tarde de este martes a la capital del Turia con la mirada puesta en el tercer partido de la última serie de la ACB en el pabellón taronja el miércoles a las 21:15 horas. Tanto el entrenador como su capitán, Sergio Llull, dejaron claro en una rueda de prensa conjunta que sólo piensan en mantener el brillante juego de este último mes y que eso les acerque al trofeo.

«En un play off siempre cabe el margen de sorpresa. No tenemos que pensar en lo que han sido los otros dos partidos. En esto tenemos que ser muy cautos. Tenemos que estar siempre alerta. Con los ojos bien abiertos. Un partido de baloncesto se abre por varios caminos. Hay que estar preparados y atentos. No quedarse paralizado si suceden cosas. Siempre hay margen a la sorpresa. Ojalá que el resultado siempre sea el mismo y no caiga del otro bando, pero tenemos que estar preparados pase lo que pase. En un día pueden cambiar mucho las cosas», advirtió Chus Mateo.

El Real Madrid no se confía

«Nos conocemos mucho. Cada equipo prepara los partidos de una determinada manera. Puede haber cosas nuevas, algunas que se asemejen a las anteriores. Cada partido es una historia diferente. Han llegado a final de temporada en un buen estado de forma. Jugarán en casa con un pabellón a reventar. Tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos conseguir el objetivo de ganar la Liga», dijo el capitán del Real Madrid, Llull.