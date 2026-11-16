Toto Wolff niega que Antonelli vaya a fichar por Ferrari: «Me preocupa al 0,0%»

Toto Wolff no contempla perder a Kimi Antonelli en favor de Ferrari. El jefe de Mercedes ha salido al paso de los rumores que sitúan al joven piloto italiano en la órbita de la escudería de Maranello y ha dejado claro que no tiene ninguna preocupación por un posible cambio de equipo. El reconocido dirigente austriaco está convencido de que el reciente campeón del mundo seguirá ligado a su actual, con las que ha conseguido hacer historia en la Fórmula 1. «¿Cuánto me preocupa que algún día quiera correr para Ferrari por ser italiano? El 0,0%. Kimi y su familia son personas leales», ha asegurado.

La confianza de Wolff en Antonelli viene de lejos. Mercedes apostó por él cuando todavía era un niño y le acompañó durante todo su desarrollo en las categorías inferiores, incorporándolo a su programa de jóvenes pilotos en 2018. Una apuesta ha terminado dando sus frutos esta temporada, en la que el italiano se ha proclamado campeón del mundo con apenas 20 años y 68 días, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en conseguirlo. Además, es el primer italiano que conquista el campeonato desde Alberto Ascari en 1953.

El vínculo entre ambas partes explica buena parte de la tranquilidad del máximo responsable de la escudería alemana, que parte también de asegurar un buen rendimiento del monoplaza para su piloto. «No apostamos únicamente por la lealtad. Esta temporada ha demostrado que podemos ganar carreras y campeonatos. Eso es lo más importante para cualquier piloto. También para Kimi. Forma parte de Mercedes como las ruedas de un coche», sentenció Wolff. El austriaco también recordó que el propio Antonelli, después de conquistar el Mundial en México, manifestó que no se imaginaba pilotando para ningún otro equipo que no fuera Mercedes.

Wolff ha sido todavía más contundente al hablar del futuro de su piloto y de su posible desembarco en Ferrari en una reciente entrevista en Bild. El dirigente considera que la fidelidad del italiano y los resultados deportivos de Mercedes son argumentos suficientes para mantenerlo en el equipo. También se mostró convencido de que Antonelli puede convertirse en un fenómeno de masas en su país incluso sin vestir de rojo. «¡Sin duda! Al fin y al cabo, es italiano», respondió cuando le preguntaron si podría llegar a ser más popular que Michael Schumacher durante su etapa en Ferrari. «Los tifosi ahora llevan la camiseta de Ferrari con una gorra de Mercedes», añadió.

Ferrari quiere enmendar su error con Antonelli

El fervor que despierta Antonelli se pudo apreciar en el recibimiento de la afición italiana durante el Italia-Francia de la Liga de Naciones. Los rumores sobre un posible futuro de Antonelli en Maranello se han alimentado con distintas declaraciones desde el entorno de Ferrari. Felipe Massa, expiloto de la Scuderia, aseguró en La Gazzetta dello Sport que algún día le gustaría verlo vestido de rojo: «Espero que gane dos, tres, cinco Mundiales con Mercedes y después vaya a Ferrari para intentar seguir ganando allí». También Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente del equipo, lamentó no haber conseguido incorporarlo cuando era un niño.

Sin embargo, Ferrari dejó escapar la oportunidad cuando Antonelli apenas tenía 11 años. El italiano visitó Maranello y probó su simulador, pero la dirección deportiva, encabezada por Maurizio Arrivabene, consideró que todavía era demasiado joven. Mercedes apostó por él poco después y terminó convirtiendo aquella apuesta en un campeón del mundo. En la escudería italiana estarían encantados de enmendar su error en los próximos años.