República Checa – España: a qué hora juega y dónde ver a la selección por televisión en directo y en vivo online gratis el partido de la Liga de las Naciones

España se enfrenta este jueves a la República Checa en el partido correspondiente a la quinta jornada del grupo A3 de la Liga de las Naciones que se disputará en el estadio Epet Arena. Después de hacer pleno de victorias en los cuatro primeros partidos de la fase de grupos, la reciente campeona del mundo quiere consolidar la primera posición. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el horario y la fecha del República Checa – España que se disputa en Praga.

República Checa – España de la UEFA Nations League: a qué hora empieza el partido

El partido que enfrentará a España contra la República Checa se disputará este jueves 12 de noviembre a las 20:45 horas, horario oficial de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Tras vencer a Inglaterra 2-3 en Wembley, 4-1 a Croacia en Sevilla, 3-1 a la República Checa en Oviedo y 1-2 ante Croacia en Split, la selección española busca confirmar el pleno de victorias en Praga antes de recibir el próximo domingo a Inglaterra en el Metropolitano, donde todo hace indicar que las dos selecciones se disputarán el primer puesto del grupo.

Dónde ver en directo gratis el República Checa – España de la UEFA Nations League: canal de TV y cómo ver online a la Selección

RTVE es el medio de comunicación que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en exclusiva los diferentes partidos que dispute la selección española de fútbol en la Liga de las Naciones. El República Checa – España de la jornada 5 del grupo A3 de la UEFA Nations League se podrá ver en directo por televisión a través de La1, así que se retransmitirá gratis y en abierto por la TV en nuestro país. Además, los usuarios del ente público podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV y así ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en Wembley.

Además, tenemos que destacar que en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este choque y durante todo el parón de selecciones que corresponde a las primeras jornadas de la UEFA Nations League. Narraremos desde una hora y media antes del inicio en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del República Checa – España de la primera fecha del grupo A3 de la Liga de las Naciones. Cuando suene el pitido final en el Epet Arena, publicaremos la crónica del choque y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde Londres.

Dónde escuchar por radio en directo el República Checa – España

Por otro lado, todos aquellos aficionados que siguen fielmente a la selección española de fútbol y amantes del deporte rey en general tienen que saber que si no pueden ver en directo por televisión, ni en streaming, ni en vivo online este partidazo de la jornada 1 del grupo A3 de la UEFA Nations League, van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Wembley para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el República Checa – España.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido República Checa– España ?

El República Checa – España de la Liga de las Naciones se disputará este jueves 12 de noviembre a las 20:45 horas en el Epet Arena. El equipo de Luis de la Fuente buscará la quinta victoria en la fase de grupos de la Liga de las Naciones en un estadio que está situado en el distrito de Letná (Praga 7) y que cuenta con una capacidad para alrededor de 20.000 espectadores. Construido en 1917, es el estadio donde juega sus partidos como local el Sparta de Praga.

Nikola Dabanovic será el árbitro encargado de impartir justicia en el República Checa – España de este jueves. Nikola Dabanovic, de 44 años de edad, dirigirá por primera vez un encuentro de España, también será la primera ocasión que pite un partido de los checos. El montenegrino tiene la escarapela FIFA desde 2009 y ha arbitrado numerosos encuentros nacionales e internacionales.