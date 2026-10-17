Alejandro Davidovich – Zverev, en directo: sigue el partido de semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 en vivo

¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de semifinales del Masters 1.000 de Shanghái entre Alejandro Davidovich Fokina y Alexander Zverev, número uno del mundo. El tenista español sueña con disputar la segunda final de Masters 1.000 de su carrera, pero no será fácil, ya que enfrente tendrá al campeón de Roland Garros y US Open y finalista de Wimbledon.

Davidovich se ha metido en esta ronda después de que su rival en cuartos, el francés Arthur Géa, se tuviera que retirar por unas molestias que arrastraba desde el inicio del día en Shanghái. Por el camino ha conseguido grandes triunfos, como el de dieciseisavos ante Tiafoe, ganando por 8-6 en el tie-break del tercer set. Mismo desenlace tuvo su duelo de octavos frente al polaco Hurkacz, pero esta vez fue con remontada tras perder el primer set.

Ahora, Davidovich se mide a Zverev, el número uno del mundo. Será el octavo enfrentamiento entre ambos. El balance es de seis a uno favorable al alemán. La única victoria del español fue en 2023 en el Masters 1.000 de Canadá, una pista muy similar a esta.

Horario y dónde ver el Davidovich – Zverev

La ATP ha fijado el arranque de este partido entre Alejandro Davidovich Fokina y Alexander Zverev para las 10:30 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que no habrá que pegarse los madrugones que sí han sido necesarios durante el campeonato.