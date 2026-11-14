Según la psicología, los niños que siempre tocan la cara de sus padres no son nerviosos: lo hacen para experimentar cercanía y seguridad con ellos

Tocar la cara de sus padres es un comportamiento habitual en algunos niños, aunque puede llamar la atención cuando se repite constantemente. Hay quienes creen que el pequeño podría estar nervioso, pero la psicología ofrece una explicación diferente. En ocasiones, este gesto puede estar relacionado con la necesidad de tranquilizarse, pero el contacto físico durante la infancia responde a diferentes necesidades emocionales. Entre ellas, buscar cercanía, comprobar que la figura de referencia está ahí y expresar mediante el tacto un vínculo afectivo que todavía no saben comunicar con palabras.

Un estudio publicado en la revista Developmental Psychobiology analizó a 114 madres y sus hijos en edad preescolar durante una conversación en la que se abordaban una serie de cuestiones emocionalmente significativas. Los investigadores observaron las distintas conductas de contacto físico de las madres y, posteriormente, evaluaron cómo reaccionaban los niños ante situaciones estresantes. Para ello, recogieron muestras de saliva y analizaron sus niveles de cortisol, una hormona relacionada con la respuesta del organismo al estrés. Los resultados encontraron una relación entre una mayor frecuencia de contacto materno positivo y una menor reactividad del cortisol en los niños.

¿Por qué algunos niños siempre tocan la cara de sus padres?

Una de las razones que puede explicar este comportamiento según la psicología es la necesidad de atención y conexión con los padres. Durante sus primeros años de vida, los niños necesitan sentir que sus figuras de referencia están presentes cuando tratan de comunicarse con ellas. En este contexto, cuando un adulto está hablando, distraído o concentrado en otra tarea, tocarle la cara puede ser una forma de llamar su atención. Esto no implica necesariamente que el niño se sienta ignorado, sino que utiliza el contacto físico como una manera de favorecer la interacción. Establecer contacto visual, escucharle y responder con calma hace que se sienta escuchado, acompañado y comprendido.

Este gesto también puede estar relacionado con el apego y la búsqueda de seguridad emocional. El contacto físico con los padres desempeña un papel muy importante durante la infancia, ya que ayuda a gestionar las emociones y generar una sensación de protección. Tocar la cara de su madre o de su padre puede ser una forma de buscar afecto cuando el niño está cansado, inseguro o necesita sentirse acompañado. Sin embargo, también puede hacerlo en momentos de juego o simplemente por costumbre. Su significado depende en gran medida de las circunstancias, la etapa de desarrollo y el vínculo con el adulto, por lo que no debe interpretarse automáticamente como una señal de ansiedad o de alguna carencia afectiva. Muchas veces, es una expresión natural de cariño y confianza, según los psicólogos.

Por otro lado, tocar la cara de los padres también puede responder a una necesidad de exploración sensorial. Durante los primeros años, los niños conocen el mundo que les rodea a través de los sentidos y utilizan las manos para descubrir texturas, formas y movimientos. El rostro de una persona les llama la atención porque cambia de expresión, se mueve mientras habla y responde a sus propios gestos. Una sonrisa, una mirada o una palabra pueden animarles a repetir el contacto.

Cercanía

Para un niño pequeño, el cuerpo de sus padres representa mucho más que una presencia cercana. A través de él recibe información sobre el mundo que le rodea: reconoce su temperatura, su voz, su olor, sus expresiones y la respuesta que obtiene cuando establece contacto físico. Al tocar la mejilla de su madre o de su padre mientras le mira, puede interpretar varias de estas señales que le transmiten familiaridad y confianza.

Diversos estudios científicos sobre el tacto social destacan la importancia de este sentido en el desarrollo del apego, la comunicación y la regulación emocional desde las primeras semanas de vida. En los encuentros cara a cara, el contacto físico suele acompañar a las miradas, las palabras y las expresiones, de modo que constituye otra forma de interacción que va más allá del lenguaje.

Esto también ayuda a entender por qué los más pequeños tocan a sus padres cuando están cansados, se encuentran en un entorno desconocido o necesitan recuperar la cercanía después de una separación. No tiene por qué existir un problema de ansiedad: ocasiones, el contacto funciona como un mecanismo de corregulación emocional, mediante el cual el niño encuentra tranquilidad y seguridad en la presencia de otra persona.

Por último, es importante recordar que existen diferencias entre unos niños y otros. Mientras algunos buscan constantemente el contacto físico, otros se sienten más cómodos manteniendo cierta distancia. Por este motivo, no es recomendable sacar conclusiones a partir de un gesto aislado. Si el niño toca la cara de sus padres mientras juega, habla, se queda dormido o busca cariño, y lo hace sin mostrar malestar, puede tratarse simplemente de una forma habitual de expresar cercanía.