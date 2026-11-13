Rubén Zaballos (39 años), propietario de 150 inmuebles, lo tiene muy claro: «El entorno regulatorio ha desincentivado la participación de empresas que contribuirían a ampliar el parque residencial en España»

Rubén Zaballos, empresario de 39 años y propietario de 150 inmuebles, defiende que la inversión privada puede aumentar la oferta de alquiler en España.

En una entrevista concedida para OKDIARIO, repasa su trayectoria y señala los obstáculos que, a su juicio, frenan la entrada de compañías en el mercado residencial.

Rubén Zaballos analiza la inversión inmobiliaria y el alquiler

Zaballos sitúa la seguridad jurídica entre las condiciones necesarias para dinamizar el mercado. Considera que las decisiones de un propietario dependen de dos factores: la rentabilidad y la seguridad de la operación.

La incertidumbre ante los impagos o los incumplimientos contractuales reduce el atractivo de invertir en viviendas destinadas al arrendamiento.

Como primera medida, plantea agilizar los procedimientos para que el dueño recupere el inmueble cuando exista un incumplimiento acreditado, siempre con garantías legales.

Por otra parte, reconoce que las personas vulnerables necesitan protección, aunque cree que esa responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones públicas, mediante políticas sociales y recursos específicos.

¿Puede la inversión privada aumentar el alquiler asequible?

El empresario cree que sí. Ampliar el parque de viviendas en alquiler exige, en su opinión, inversiones de miles de millones de euros, una escala difícil de alcanzar sin capital privado. Las compañías especializadas pueden aportar financiación, gestión profesional y economías de escala.

La gestión de numerosas viviendas dentro de una misma estructura permite optimizar el mantenimiento, la rehabilitación y la administración. Esa organización podría reducir costes y facilitar una gestión más eficiente, con margen para ofrecer precios competitivos. Sin embargo, Zaballos advierte de que las reglas del mercado influyen en las decisiones de inversión.

«El entorno regulatorio ha desincentivado la participación de empresas que contribuirían a ampliar el parque residencial en España», afirma. Para atraer capital hacia el alquiler asequible, reclama estabilidad normativa, seguridad ante los incumplimientos y condiciones económicas que permitan mantener la rentabilidad a largo plazo.

Rubén Zaballos, de los negocios digitales a una cartera de 150 inmuebles

Su trayectoria empresarial comenzó en 2013, tras terminar Ingeniería de Organización Industrial. El empresario, en plena crisis económica, valoró trasladarse a Alemania o emprender en España. Eligió la segunda opción y puso en marcha un blog de psicología que evolucionó hasta convertirse en una empresa internacional de contenidos digitales.

El proyecto llegó a reunir más de 100 proyectos editoriales en 23 idiomas. Su capacidad de crecimiento permitió reinvertir beneficios y acumular el capital con el que después entró en el sector inmobiliario.

Su primera operación relevante no fue la compra de un piso para alquilar. Adquirió por 1.150.000 euros un edificio en ruinas en el centro de Salamanca para rehabilitarlo y convertirlo en sede de su empresa.

Financió cerca del 70% de la compra con un préstamo bancario y completó la operación con fondos propios. Años después lo vendió para liberar recursos y destinarlos a nuevos proyectos.

¿Qué aconseja Zaballos antes de invertir en vivienda?

Zaballos no recomienda una zona, un tipo de inmueble o un presupuesto válido para todos. Si empezara hoy, buscaría asesoramiento profesional y estudiaría los riesgos y su capacidad financiera antes de comprometerse. Una operación inmobiliaria puede generar patrimonio, pero también provocar pérdidas importantes.

A quienes tienen pocos ahorros les aconseja formarse, contrastar opiniones y desconfiar de quienes solo buscan cerrar una venta. También insiste en evitar un endeudamiento excesivo y no invertir hasta comprender las consecuencias económicas de la decisión.