Los psicólogos explican por qué las personas que prefieren estar solas no son antisociales: pueden tener una mayor regulación emocional

Hay personas que prefieren pasar un viernes por la noche en casa antes que salir de fiesta, que disfrutan haciendo planes en solitario y que necesitan momentos de tranquilidad después de relacionarse con los demás. Aunque este comportamiento suele confundirse con la falta de habilidades sociales o el rechazo a la compañía, la psicología ofrece una explicación diferente. La soledad elegida puede favorecer la autonomía, ayudar a gestionar las emociones y proporcionar un espacio para conocerse mejor. La clave está en distinguir entre disfrutar de la propia compañía y sentirse solo sin quererlo.

Estar solo no significa sentirse solo

La psicología diferencia entre la soledad voluntaria y el aislamiento social. La primera aparece cuando una persona decide reservar tiempo para sí misma porque disfruta de la tranquilidad o necesita desconectar de las exigencias cotidianas. El aislamiento, en cambio, puede implicar una falta de relaciones y contactos sociales que no siempre se desea. Esta diferencia es fundamental, ya que alguien puede tener pocos planes sociales y sentirse perfectamente satisfecho, mientras que otra persona puede estar rodeada de gente y experimentar una profunda sensación de desconexión.

Los beneficios de disfrutar de la propia compañía

También puede favorecer la autonomía y el autoconocimiento. Un trabajo de revisión publicado en 2024 señala que la soledad puede proporcionar oportunidades para descansar, reflexionar y realizar actividades con significado personal. No obstante, sus autores advierten que los resultados dependen de factores como la duración, las motivaciones y las circunstancias de cada persona. ￼

Cuándo puede convertirse en un problema

Sin embargo, disfrutar de estar solo no significa que todas las formas de aislamiento sean beneficiosas. Una investigación publicada en 2024 analizó los datos de 9.000 adultos, encontró una relación entre una mayor preferencia por la soledad y peores indicadores de salud mental cuando existían dificultades para relacionarse. Los investigadores también señalaron que el aislamiento social no quedaba compensado simplemente por preferir estar solo. ￼

Por tanto, la diferencia está en cómo se vive esa experiencia. Elegir pasar una tarde sin compañía porque resulta agradable no es lo mismo que evitar constantemente a los demás por miedo, ansiedad o tristeza. Mantener relaciones satisfactorias sigue siendo importante para el bienestar psicológico, aunque cada persona necesite una cantidad diferente de interacción social.

En definitiva, la psicología invita a dejar de interpretar todos los planes en solitario como una señal de alarma. Disfrutar de la propia compañía puede ser una forma saludable de descansar y gestionar las emociones, siempre que no implique una desconexión no deseada del entorno.