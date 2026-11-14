Los psicólogos expertos sugieren que los adultos nacidos entre 1960 y 1970 no se hicieron más fuertes por la educación recibida, sino por la soledad

Quienes nacieron durante las décadas de 1960 y 1970 desarrollaron una serie de características que, según los psicólogos, pueden ser especialmente valiosas en el ámbito personal y profesional. Entre ellas destaca la capacidad de resiliencia, posiblemente relacionada con las circunstancias sociales en las que crecieron. Las obligaciones laborales de sus padres hacían que pasaran mucho tiempo solos en casa, por lo que disfrutaban de una mayor autonomía e independencia. Esta situación les enseñó a solucionar los problemas cotidianos por sí mismos, afrontar conflictos y tomar decisiones sin contar siempre con la ayuda de un adulto.

Al pasar tiempo sin supervisión constante, aprendieron a encontrar soluciones a los problemas, aceptar la frustración y gestionar las propias emociones. Estas capacidades forman parte de lo que hoy en día se conoce como «resiliencia»: la «capacidad de adaptación y superación frente a situaciones adversas, traumas, crisis o agentes perturbadores, logrando recuperar su equilibrio o incluso salir fortalecido», según la RAE. Esta cualidad no es necesariamente innata, sino que puede fortalecerse a través de las experiencias personales. En psicología existe un concepto relacionado, conocido como «inoculación al estrés», una técnica cognitivo-conductual basada en enfrentarse progresivamente a situaciones estresantes para adquirir recursos y estrategias para gestionar mejor las dificultades futuras.

La resiliencia de los nacidos entre 1960 y 1970

Diversos expertos en desarrollo infantil explican que los niños de las décadas de 1960 y 1970 eran más independientes por las condiciones sociales de la época. Solían muchas horas solos, en casa o jugando en la calle, y tuvieron que aprender a solucionar las dificultades del día a día sin recurrir constantemente a sus padres. Esta autonomía no era consecuencia del modelo educativo , sino de las circunstancias. Las jornadas laborales eran mucho más largas y apenas se prestaba atención a las necesidades emocionales de los niños. Por ello, muchos aprendieron a desenvolverse solos sencillamente porque no tenían otra alternativa.

Hoy en día, el panorama ha cambiado considerablemente. Los padres están más presentes, organizan numerosas actividades para sus hijos y supervisan de cerca sus rutinas. Aunque esta implicación busca garantizar su seguridad y bienestar, algunos especialistas señalan que la sobreprotección puede dificultar la adquisición de determinadas competencias emocionales.

«El estilo de crianza sobreprotector deja poco espacio para que el niño tome sus propias decisiones y experimente sus consecuencias (tanto positivas como negativas). Los hijos de padres sobreprotectores tienden a presentar un menor nivel de satisfacción con la vida y bienestar psicológico. Los estudios nos indican que la exposición al estrés de corta duración, natural en la vida y que comporta que el niño encare los retos del día a día, beneficia al desarrollo del cerebro y de las habilidades asociadas. Al evitar que hagan frente a los retos de la vida eliminamos la oportunidad del niño de desarrollarse y experimentar los retos de una forma saludable», explica la Escuela de Salud San Juan de Dios.

Un metaanálisis realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad Global de Handong analizó 52 estudios relacionados con los estilos de crianza y la salud mental. Los resultados mostraron una relación recurrente entre la sobreprotección de los padres y una mayor presencia de síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes y adultos jóvenes. Cuando los adultos siempre solucionan los problemas cotidianos de los menores, estos tienen menos oportunidades para aprender a desenvolverse por sí mismos y desarrollar tolerancia a la frustración.

Ahora bien, esto no quiere decir que desatender a los niños sea beneficioso, ya que la falta absoluta de acompañamiento también puede tener efectos negativos sobre su desarrollo emocional. El objetivo consiste en encontrar un punto intermedio entre protección, normas y oportunidades para ganar independencia, siempre teniendo en cuenta la edad de cada niño.

En este contexto, el aburrimiento ocupa un lugar destacado. Hace décadas, los menores tenían menos estímulos y disfrutaban de más tiempo libre sin actividades programadas. Por eso, debían inventar sus propios juegos, imaginar historias y encontrar maneras de divertirse sin ayuda. Desde la perspectiva psicológica, estas experiencias podían impulsar la creatividad, la imaginación y la capacidad para resolver los problemas.

Marc Brackett, director del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, destaca la importancia de aprender a gestionar las emociones negativas durante la infancia. Afrontar pequeñas frustraciones permite adquirir recursos que resultarán útiles en la edad adulta.

Educación en la sociedad actual

Al comparar aquella infancia con la de hoy en día, las diferencias son evidentes. Muchas voces advierten de que los niños están demasiado protegidos y sometidos a una supervisión constante. Este estilo educativo se conoce como «padre helicóptero», una expresión que describe a los progenitores que permanecen pendientes de cada movimiento de sus hijos e intervienen continuamente, incluso cuando estos ya tienen edad suficiente para desenvolverse con cierta autonomía.

Los psicólogos y educadores apuntan a que lo más adecuado es encontrar un punto intermedio: acompañar y proteger a los menores, pero también dejarles momentos para estar solos, jugar libremente y descubrir cómo resolver pequeñas dificultades por sí mismos.