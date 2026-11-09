La psicología sugiere que los adultos que necesitan tener la casa siempre ordenada no son perfeccionistas, en realidad lo hacen para regular sus emociones

Mantener la casa ordenada no es simplemente una cuestión de de costumbres, sino que también guarda una estrecha relación con la salud mental. El estado emocional influye en gran media en la forma de relacionarse con el espacio, del mismo modo que el entorno puede afectar al bienestar. En este contexto, el desorden en el hogar puede aumentar la ansiedad, el estrés e incluso la depresión. Por el contrario, mantener los espacios organizados puede favorecer la claridad mental y transmitir una mayor sensación de control.

El desorden puede generar una sobrecarga cognitiva, ya que el cerebro lo interpreta como tareas pendientes, aumentando la fatiga mental y dificultando la concentración. Además, acumular multitud de objetos también puede reflejar el estado emocional; en ocasiones, está relacionado con etapas especialmente complicadas por problemas personales o profesionales. Sin embargo, el desorden no tiene el mismo efecto en todas las personas: mientras que para algunas genera sensación de agobio y pérdida de control, otras, especialmente aquellas con una personalidad más flexible o creativa, pueden convivir con cierto caos sin que afecte a su bienestar.

¿Por qué algunos adultos necesitan tener la casa siempre ordenada?

Para muchas personas, el orden representa estabilidad y control. Tenerla casa organizada permite sentir que, al menos, existe cierto dominio sobre el entorno más cercano. Desde la perspectiva psicológica, esta conducta puede funcionar como una forma de compensar la sensación de descontrol que se está experimentando en otros ámbitos de la vida. Ahora bien, una necesidad excesiva de orden también puede estar relacionada con la ansiedad y el perfeccionismo. Hay quienes encuentran en las tareas de limpieza una manera de relajarse u olvidar durante unos minutos sus preocupaciones. El problema aparece cuando esta conducta se vuelve demasiado rígida y mantener todo perfectamente ordenado se convierte en una obligación constante o en una vía poco saludable para gestionar las emociones.

Asimismo, los psicólogos apuntan que la forma de organizar el espacio personal guarda cierta relación con el mundo interior. Una vivienda ordenada puede transmitir sensación de claridad, disciplina y estabilidad, mientras que el desorden puede estar relacionado con el estrés, el cansancio mental o la dificultad para regular y gestionar las emociones.

Miedo y reactividad emocional

Un estudio publicado en la revista científica Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders analizó cómo el miedo y la reactividad emocional pueden influir en la percepción y la relación de las personas con el desorden. En el estudio participaron 143 personas a las que les costaba desprenderse de sus pertenencias. Durante el experimento, se les pidió que decidieran qué objetos personales debían conservar y cuáles desechar.

La prueba se realizó tanto en espacios ordenados como desordenados, y después de provocar distintas respuestas emocionales. Además, los participantes completaron una serie de cuestionarios para evaluar hasta qué punto tenían dificultades para deshacerse de aquellos objetos que ya no necesitaban, así como su estado emocional y su reactividad emocional, entendida como la sensibilidad, la duración y la intensidad de las reacciones ante determinados estímulos.

Los resultados mostraron que los participantes se desprendían de más objetos cuando se encontraban en un entorno desordenado y sentían miedo. Sin embargo, la reactividad emocional también influía en estas decisiones. En concreto, una menor sensibilidad y persistencia emocional, junto con una mayor intensidad de las emociones, hacían más complicado desechar pertenencias en ambientes desordenados. Por otro lado, cuando sentían miedo en un espacio ordenado, una menor intensidad emocional habitual también se relacionaba con una mayor dificultad para desprenderse de sus pertenencias.

Búsqueda de previsibilidad

Esta conducta está relacionada con la necesidad de encontrar previsibilidad y estabilidad en el entorno. El cerebro tiende a sentirse más tranquilo cuando percibe que las cosas están organizadas y que existe cierto control sobre lo que ocurre a su alrededor. Por este motivo, para algunas personas, encontrarse con una encimera repleta de objetos o ropa acumulada sin recoger en el sofá puede provocar una sensación de sobrecarga, inseguridad o incluso desbordamiento emocional.

Sin embargo, los psicólogos destacan la importancia de diferenciar entre disfrutar de una casa ordenada y sentir la necesidad de que todo esté impecable para alcanzar el bienestar. Mantener cierto orden puede facilitar las rutinas y mejorar la convivencia, pero se convierte en un problema cuando impide relajarse, provoca conflictos con otras personas o desencadena crisis de ansiedad cada vez que algo está fuera de su sitio. La clave está en encontrar un equilibrio y desarrollar la capacidad de ser flexibles.

Finalmente, cabe señalar que la neurociencia también aporta una explicación a esta relación. Una investigación de las universidades de Princeton y Texas en Austin analizó cómo el cerebro procesa la información que recibe y cómo el orden puede influir en su funcionamiento. Según los investigadores, el cerebro humano tiende de forma natural a organizar la información para procesarla, algo para mantener la atención y facilitar la toma de decisiones. Sin embargo, las emociones negativas pueden afectar a las regiones cerebrales implicadas en estos procesos, haciendo que en entornos visualmente saturados resulte más complicado concentrarse y pensar con claridad.