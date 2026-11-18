En cualquier familia, con la convivencia y el día a día se pueden dar discusiones, especialmente entre los padres, pero crecer en una casa donde los gritos y las peleas son constantes puede hacer que un niño aprenda muy pronto a fijarse en cosas que otros apenas perciben. De hecho, pueden percibir cosas que otros niños no captan, ya sea por un simple cambio en el tono de voz, o porque de repente se produce una mirada seria. Y según la psicología, esa atención acaba influyendo en la forma en la que interpretan las emociones de quienes tienen alrededor.

En concreto, un estudio publicado en 2024 en Child Development analizó esta cuestión y encontró una relación entre la exposición a conflictos hostiles entre los padres y una mayor precisión posterior a la hora de reconocer determinadas emociones. Y hay un dato curioso dentro del análisis ya que este efecto para reconocer las emociones apareció sobre todo con la ira y con las expresiones más intensas. Eso no significa que estos niños tengan una inteligencia emocional superior ni que crecer entre discusiones les aporte una ventaja. El resultado es de hecho bastante más concreto.

La psicología explica que los niños que crecen entre discusiones desarrollan una habilidad que otros tardan más en adquirir

La investigación siguió durante tres mediciones anuales a 238 niños en edad preescolar y a sus familias. Los investigadores querían comprobar si la exposición a conflictos entre los adultos podía influir con el tiempo en la capacidad de los menores para reconocer emociones. Los resultados mostraron que aquellos que habían estado más expuestos inicialmente a conflictos hostiles eran después más precisos identificando determinadas expresiones. La relación era especialmente clara cuando se trataba del enfado y de emociones mostradas con mucha intensidad.

Esto ayuda a entender por qué algunos niños parecen darse cuenta enseguida de que un adulto está molesto, incluso antes de que la discusión haya empezado. No es que comprendan mejor cualquier emoción. Lo que pueden haber aprendido es a distinguir rápidamente aquellas señales que en su casa tienen más importancia. Una cara seria, una voz algo más fuerte o un silencio concreto pueden adquirir un significado diferente cuando el niño sabe, por experiencia, que después puede producirse una pelea.

Anticiparse puede convertirse en una forma de protección

En un ambiente tenso, prestar atención a esos cambios tiene sentido. Si el niño sabe reconocer pronto que algo está cambiando, también puede anticiparse a lo que viene después. Esa respuesta no tiene por qué ser consciente, sino que con el tiempo puede aprender qué gestos, palabras o tonos suelen aparecer antes de una discusión y empieza a observarlos con mucha más atención.

Los investigadores sin embargo, no presentan esta capacidad como una ventaja general y tampoco concluyen que todos los niños que viven conflictos familiares desarrollen la misma respuesta. Lo que encontraron fue una asociación concreta entre la exposición a determinadas discusiones hostiles y la precisión para reconocer emociones. También conviene diferenciar entre una discusión puntual, que puede darse en cualquier familia, y un ambiente en el que los enfrentamientos son frecuentes y se producen con hostilidad. El estudio se centró precisamente en este segundo escenario.

Reconocer el enfado no significa tener más empatía

Saber detectar enseguida que una persona está enfadada puede confundirse con una mayor madurez emocional, pero no es lo mismo. La empatía supone comprender de una forma más amplia lo que siente otra persona. Estar pendiente de determinadas señales puede responder simplemente a la necesidad de saber si se aproxima un conflicto. Un niño puede ser muy rápido reconociendo una expresión de ira y, sin embargo, sentirse inseguro ante situaciones que para otros menores no resultan especialmente preocupantes.

Por eso tampoco sería correcto convertir el resultado de la investigación en algo positivo. El estudio no dice que crecer entre discusiones haga a los niños más empáticos, más fuertes o emocionalmente más maduros. Únicamente observa que pueden desarrollar antes una especial sensibilidad hacia determinadas expresiones. La propia investigación analiza estas respuestas dentro de un contexto mucho más amplio relacionado con la influencia que los conflictos familiares pueden tener sobre el desarrollo emocional de los menores.

Cada niño puede reaccionar de una forma diferente

Los resultados tampoco permiten establecer una regla válida para todos. Dos niños que crecen en ambientes parecidos pueden responder de maneras completamente distintas. Influyen la personalidad, la relación con otros adultos, las rutinas familiares, el apoyo que reciben y muchas otras circunstancias que el estudio no convierte en una fórmula automática.

La investigación aporta, sobre todo, una explicación a algo que puede observarse en algunos menores que han vivido durante mucho tiempo pendientes del estado de ánimo de los adultos. En estos casos, aprenden a leer determinadas señales antes porque para ellos esas señales tienen una importancia que quizá no existe en otros hogares. De este modo, reconocer una expresión de enfado unos segundos antes que los demás puede parecer una habilidad especial desde fuera. Sin embargo, en este caso nace de una necesidad muy distinta y que tiene que ver con saber qué puede ocurrir a continuación cuando el ambiente en casa cambia.