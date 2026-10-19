Pérez-Reverte (74 años): «El más eficaz aliado de los sinvergüenzas siempre fueron los enjambres de tontos que les hacen el trabajo sucio»

Hay frases que, pese a su brevedad, contienen una crítica capaz de generar debate mucho después de ser pronunciadas. Una de ellas es la reflexión de Arturo Pérez-Reverte sobre quienes cometen abusos y las personas que, de manera consciente o no, les facilitan el camino. «El más eficaz aliado de los sinvergüenzas siempre fueron los enjambres de tontos que les hacen el trabajo sucio», sostiene una cita que pone el foco en la responsabilidad individual, la obediencia ciega y las consecuencias de actuar sin cuestionar las órdenes o los comportamientos de los demás.

Una crítica a quienes facilitan los abusos

El sentido de la frase va más allá del insulto que contiene. La reflexión plantea que una persona que actúa de manera deshonesta puede encontrar muchas menos dificultades si cuenta con colaboradores dispuestos a ejecutar sus decisiones, justificar sus actos o mirar hacia otro lado.

Desde esta perspectiva, el problema no reside únicamente en quien inicia una conducta perjudicial, sino también en quienes contribuyen a mantenerla. La cita invita a preguntarse hasta qué punto somos responsables de nuestras propias acciones cuando participamos en decisiones colectivas o seguimos las instrucciones de alguien sin valorar sus consecuencias.

Pensar por uno mismo, una idea central

La reflexión también puede relacionarse con la importancia del pensamiento crítico. Cuestionar una afirmación, comprobar la información antes de compartirla y distinguir entre los hechos y las opiniones son herramientas esenciales para evitar que los errores y las manipulaciones se propaguen.

En un entorno digital en el que los mensajes circulan rápidamente, esta idea adquiere especial relevancia. Las redes sociales permiten difundir información útil, pero también facilitan que se compartan acusaciones, rumores o contenidos descontextualizados sin comprobar su veracidad.

La frase no demuestra que todas las personas que siguen a un líder actúen de manera irreflexiva. Su planteamiento es más concreto, ya que hay que recordar que la responsabilidad personal no desaparece por formar parte de un grupo.

Quién es Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte nació en Cartagena, Murcia, el 25 de noviembre de 1951. Antes de dedicarse por completo a la literatura, trabajó durante 21 años como reportero y corresponsal, cubriendo conflictos internacionales para distintos medios de comunicación.

En 2003 ingresó en la Real Academia Española, donde ocupa el sillón T. Su trayectoria literaria incluye títulos como El club Dumas, La tabla de Flandes y la popular serie del capitán Alatriste. También ha desarrollado una extensa labor como articulista, con textos sobre historia, cultura, política y comportamiento humano.