Morgan Freeman, a punto de cumplir 90 años: «Los papeles que me habría gustado interpretar los hará Denzel Washington»

Morgan Freeman está a punto de cumplir 90 años y, después de más de seis décadas dedicadas a la interpretación, todavía tiene sueños cinematográficos pendientes. El ganador del Oscar ha confesado que le habría gustado protagonizar más películas de acción, un género en el que siempre se fijó y que considera que Denzel Washington ha llevado a cabo como él habría deseado. Ahora, lejos de pensar en la retirada, asegura que seguirá trabajando mientras tenga oportunidades.

Denzel Washington ha cumplido su sueño

La confesión de Morgan Freeman llegó durante una entrevista en la que habló de su trayectoria, sus proyectos musicales y las oportunidades que le habría gustado aprovechar en Hollywood. Preguntado por los personajes que todavía desearía interpretar, el actor fue directo. «Los papeles que me habría gustado interpretar los hará Denzel Washington».

Morgan Freeman explicó que siempre había sentido interés por convertirse en una estrella del cine de acción, pero que las circunstancias físicas no le permitieron desarrollar esa faceta como habría querido. «Denzel Washington está haciendo lo que yo quería hacer», reconoció. También recordó que su carrera cinematográfica despegó cuando rondaba los 50 años, después de haber pasado aproximadamente dos décadas trabajando sobre los escenarios de Broadway.

Una carrera que despegó después de los 50

Aunque hoy es uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, Morgan Freeman no alcanzó la fama internacional durante su juventud. Su trayectoria incluye películas tan conocidas como Cadena perpetua, Seven, Sin perdón, Paseando a Miss Daisy y Million Dollar Baby, cinta por la que consiguió el Oscar al mejor actor de reparto en 2005.

Precisamente, su reconocimiento llegó después de muchos años de trabajo en el teatro y la televisión. El intérprete ha conseguido construir una filmografía muy diversa, aunque reconoce que le habría gustado explorar más el género de acción. Entre sus trabajos también destacan sus apariciones en la trilogía de El caballero oscuro, donde interpretó a Lucius Fox.

Morgan Freeman no piensa jubilarse

A pesar de reconocer que algunos de sus sueños cinematográficos ya no podrán cumplirse, Morgan Freeman no tiene intención de abandonar su profesión. En otra entrevista explicó que seguirá aceptando papeles mientras pueda trabajar y continúen ofreciéndole proyectos.

El actor también recordó una frase de Clint Eastwood que utiliza como filosofía personal. «No dejes entrar al viejo». Su intención es mantenerse activo y aprovechar las oportunidades que aparezcan. Así, mientras Denzel Washington representa para él los papeles de acción que siempre quiso hacer, Morgan Freeman continúa ampliando una carrera que todavía no considera terminada.