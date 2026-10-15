Morgan Freeman transformó su enorme rancho en un refugio ecológico para proteger a las abejas del peligro de extinción

Morgan Freeman (Memphis, 1 de junio de 1937) es uno de los actores más importantes de Hollywood y en los últimos tiempos se ha convertido en protagonista por transformar un rancho en un refugio ecológico para proteger a abejas en peligro de extinción. El actor, ganador de un Óscar en 2005 por Million Dollar Baby, reconoció recientemente que ha habilitado un terreno de 50 hectáreas para que habiten abejas en peligro de extinción. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el refugio habilitado por Morgan Freeman.

Morgan Freeman ha protagonizado desde los años 80 películas que han gozado de una gran crítica por parte de los entendidos y también que han recaudado millones de dólares en taquilla. Con el paso de los años, este actor nacido en Memphis hace ahora 89 años se ha convertido en una de las figuras más importantes en el séptimo arte y ahora también en su labor como comentarista.

Por ello, en el año 2005 ganó su único Óscar tras su labor como actor de reparto en la vanagloriada Million Dollar Baby y también fue nominado por su interpretación en Street Smart (1987), Driving Miss Daisy (1989), The Shawshank Redemption (1994) o Invictus (2009). También ha protagonizado otras grandes películas como Brubaker (1980), Tiempos de gloria (1989), Seven (1995) y El caballero oscuro (2008).

El refugio ecológico de Morgan Freeman

Además de por su labor en el mundo del cine, Morgan Freeman ha sido protagonista en los últimos meses por habilitar su rancho situado en Arkansas para convertirlo en un refugio ecológico para que puedan convivir abejas que están en peligro de extinción. Para ello ha transformado un terreno de 50 hectáreas en una enorme casa para estos insectos, importando más de 26 colmenas, además de habilitar flores y árboles para que la convivencia de estas abejas sea mejor.

Fue el mismo Morgan Freeman el que confirmó que ha creado una especie de santuario para las abejas en una entrevista concedida en su día a Jimmy Fallon. «Existe un esfuerzo conjunto para traer de vuelta a las abejas al planeta… No nos damos cuenta de que son la base, creo, del crecimiento de la Tierra y su vegetación», dijo sobre la importancia que estos insectos tienen para que el ecosistema siga sobreviviendo. El actor también dejó claro que esta pérdida sería «peligrosa» porque esto podría suponer «la mayor crisis a la que el mundo se ha enfrentado».

Y es que Morgan Freeman ha dejado claro desde hace meses los peligros que afronta el mundo con respecto a la desaparición de estas colonias. Sin la polinización realizada por estos insectos, se podría reducir hasta un 90% de un centenar de productos que consumimos a diario. Esto, lógicamente, además de un fallo en el ecosistema, también afectaría a la economía mundial. Una matanza masiva de abejas en el año 2014 en Estados Unidos fue lo que llevó a Morgan Freeman a crear este santuario de 50 hectáreas en el que conviven estos insectos.