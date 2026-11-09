La mezcla de vinagre, agua con gas y aceite de árbol de té: para qué sirve, qué beneficios tiene y cada cuánto se debe aplicar

Los remedios caseros para la limpieza despiertan interés para reducir el uso de productos comerciales o recurrir a ingredientes que ya tienen en casa. Una mezcla que se ha difundido incluye vinagre blanco destilado, agua con gas y aceite esencial de árbol de té. Sin embargo, conviene distinguir entre retirar suciedad y eliminar microorganismos: que una mezcla parezca eficaz para la limpieza no significa que pueda sustituir a un producto desinfectante probado.

La fórmula fue evaluada en un estudio publicado en 2015 en el Journal of Applied Microbiology, que comparó productos domésticos frente a dos bacterias: Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Los investigadores analizaron también superficies de cerámica y acero inoxidable, y probaron la mezcla recién preparada, una versión guardada durante 24 horas y algunos ingredientes por separado. Los resultados fueron distintos según la superficie y el microorganismo, por lo que no permiten afirmar que la receta funcione igual en todas las zonas de la casa.

Mezcla de vinagre blanco, agua con gas y aceite de árbol de té para limpiar

El vinagre blanco destilado contiene ácido acético, que puede ayudar a desprender ciertos restos minerales y suciedad. El aceite de árbol de té es un aceite esencial con compuestos estudiados por su actividad antimicrobiana en determinadas condiciones.

En conjunto, la mezcla se ha propuesto para la limpieza general de superficies duras, especialmente cuando no se necesita una desinfección completa. El estudio citado concluyó que la preparación casera podía ser útil para limpiar cerámica, aunque no alcanzó el criterio de limpieza establecido por los investigadores. En acero inoxidable, la mezcla fue el único producto evaluado que no cumplió ese estándar.

Qué descubrió el estudio científico sobre limpieza

En este trabajo se comparó la mezcla casera con lejía convencional y un producto de limpieza considerado una alternativa ambientalmente preferible. Para evaluar la desinfección, midió la reducción de E. coli y S. aureus.

La lejía y el producto alternativo tuvieron una reducción de al menos cinco unidades logarítmicas en todas las condiciones ensayadas. La mezcla casera y sus componentes mostraron más actividad frente a E. coli que frente a S. aureus.

Solo la mezcla recién preparada y el vinagre al 50% lograron la reducción de cinco unidades logarítmicas usada como referencia en el ensayo. La preparación que llevaba 24 horas no ofreció el mismo resultado, y los autores concluyeron que, si se empleaba, debía prepararse a diario.

Es importante interpretar estos hallazgos con cautela. El ensayo se centró en dos bacterias, unas condiciones de laboratorio y superficies concretas. No demuestra que la mezcla desinfecte encimeras contaminadas con alimentos crudos, juguetes, baños o cualquier otro objeto en condiciones reales.

Limpiar no es lo mismo que desinfectar

La limpieza retira suciedad e impurezas y puede reducir la cantidad de microorganismos presentes. La desinfección, en cambio, utiliza un producto diseñado y probado para inactivar gérmenes específicos, siguiendo una concentración y un tiempo de contacto determinados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explican que, en la mayoría de las situaciones domésticas, limpiar con agua y jabón suele ser suficiente; cuando se necesita desinfectar, recomiendan utilizar productos adecuados y respetar sus instrucciones.

Por eso, para zonas que requieren una desinfección fiable, como superficies que han estado en contacto con carne cruda o áreas donde hay una persona enferma, es preferible elegir un desinfectante autorizado para ese uso. No conviene confiar en una receta casera como única medida de protección.

Precauciones antes de usar esta mezcla con vinagre en casa

No existe una proporción universal validada para preparar esta mezcla a partir del resumen del estudio, así que no es recomendable improvisar cantidades ni asumir que cualquier receta difundida en internet reproduce las condiciones del ensayo.

El aceite esencial no se disuelve bien en agua, de modo que puede quedar distribuido de forma irregular. Comprueba la compatibilidad con el material y prueba primero en una zona poco visible.

Nunca mezcles vinagre con lejía: la combinación puede liberar gases peligrosos. Tampoco ingieras el preparado ni lo apliques sobre la piel o los alimentos. Mantén los aceites esenciales fuera del alcance de niños y mascotas, ventila la estancia y etiqueta cualquier recipiente.

Hay que tener en cuenta que la acidez puede dañar mármol o caliza, y que los aceites esenciales pueden irritar a personas sensibles. No uses la mezcla sobre superficies delicadas sin consultar las recomendaciones del fabricante.

¿Merece la pena utilizarla?

La mezcla de vinagre blanco, agua con gas y aceite de árbol de té puede tener interés como opción de limpieza limitada, pero la evidencia disponible no justifica presentarla como desinfectante universal. Para la suciedad cotidiana, el agua con detergente y una limpieza adecuada suelen ser suficientes.