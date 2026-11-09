Según los expertos en limpieza, así es como se debe lavar una chaqueta plumas en la lavadora para evitar que el relleno se apelmace

La chaqueta de plumas vuelve a ser una de las protagonistas, ahora que parece que regresa el frío. Sin embargo, si ya tienes una y quieres lavarla para poder ponertela este año, hacerlo en casa es algo que siempre se piensa dos veces. No tanto por la prenda en sí, sino por lo que puede pasar después, cuando la sacamos de la lavadora y descubrimos que todo el relleno se ha quedado apelmazado en varias zonas. Pero antes de dudar o incluso de entrar en pánico, la buena noticia es que, si la etiqueta permite el lavado a máquina, se puede hacer sin estropearla.

La temperatura, el detergente, el centrifugado y sobre todo el secado son los puntos que marcan la diferencia. Lo habitual es lavar este tipo de prendas a 30 grados, utilizar un programa delicado o específico para plumíferos y evitar los centrifugados fuertes. Además, hay un truco bastante conocido que ayuda a que el relleno no termine convertido en varios bloques dentro de la chaqueta: introducir dos o tres pelotas de lavado en el tambor.

Según los expertos en limpieza, así es como se debe lavar una chaqueta plumas en la lavadora

Antes de meter el plumas en la lavadora hay que comprobar la etiqueta. Si aparece el símbolo de un barreño tachado, el lavado doméstico no está permitido y lo recomendable es llevar la prenda a una tintorería. Si aparece una mano dentro del barreño, únicamente admite lavado manual. Pero en el caso de que aparezca el símbolo de la lavadora, o el de la temperatura, toca preparar la chaqueta. Lo primero es vaciar todos los bolsillos, cerrar cremalleras, botones y velcros y darle la vuelta. De este modo, la parte exterior sufre menos roces durante el lavado.

También merece la pena revisar los puños y el cuello, que suelen ser las zonas donde más suciedad se acumula. Si están especialmente manchados, se pueden tratar antes con un poco de detergente líquido y una esponja suave, sin frotar con demasiada fuerza. Y si hay algún pequeño descosido o agujero, mejor arreglarlo antes. Cuando el plumón se moja pesa mucho más y una abertura puede acabar haciéndose más grande durante el ciclo.

A qué temperatura se debe lavar un plumas

Si la etiqueta no indica otra cosa, 30 grados suele ser la temperatura utilizada para las chaquetas de plumón natural. En la lavadora podemos elegir un programa específico para prendas de plumas si lo tenemos o, en su defecto, uno delicado o para lana. Por otro lado, el detergente también importa ya que se recomienda utilizar un producto líquido específico para plumón y evitar los detergentes en polvo. A bajas temperaturas pueden no disolverse completamente y acabar quedándose atrapados en el relleno, además de dejar manchas o cercos una vez que la chaqueta se seca.

El suavizante tampoco es buena idea. Puede dejar una película sobre las plumas y hacer que terminen pegándose unas a otras, justo lo que intentamos evitar. Y otro detalle importante: el plumas debe lavarse solo. Meter más ropa en el tambor deja menos espacio para que la chaqueta se mueva y se aclare correctamente.

El truco de las pelotas para evitar que las plumas se apelmacen

Aquí aparece uno de los trucos más conocidos para lavar un plumas. Junto con la chaqueta podemos introducir dos o tres pelotas especiales de lavado. También pueden utilizarse pelotas de tenis nuevas, siempre que sepamos que no destiñen. Durante el movimiento del tambor, las pelotas van golpeando suavemente la prenda y ayudan a que el relleno se mantenga más repartido en lugar de concentrarse en determinadas zonas.

El centrifugado tampoco debería ser demasiado intenso. Lo recomendable es quedarse entre 400 y 600 revoluciones por minuto, o incluso prescindir de él si así lo indica el fabricante. El plumón mojado pesa bastante y un centrifugado muy fuerte puede desplazarlo hacia los extremos de cada compartimento. Y otro paso que suele ayudar es activar un aclarado adicional. Así eliminamos mejor los restos de detergente que puedan haberse quedado entre las plumas.

Cómo secar la chaqueta para que vuelva a quedar esponjosa

El lavado es importante, pero el secado lo es todavía más. Muchas chaquetas que aparentemente han quedado mal después de pasar por la lavadora es en realidad, porque no se han secado correctamente. Nada más terminar el ciclo hay que sacar la prenda del tambor. Se extiende, se sacude con suavidad y se van deshaciendo con las manos los pequeños grupos de plumas que puedan haberse formado.

Lo ideal es secarla en horizontal, sobre una superficie limpia o un tendedero, en una habitación bien ventilada. Cada tres o cuatro horas conviene darle la vuelta, sacudirla y repartir de nuevo el relleno con las manos. El proceso puede tardar dos o tres días, así que no hay que tener prisa. Por otro lado, no se debe colocar directamente sobre un radiador ni dejarla secando al sol. El exceso de calor puede dañar tanto el plumón como el tejido exterior.

Si en cambio la etiqueta permite utilizar secadora, el proceso resulta más sencillo. Se puede elegir una temperatura baja e introducir de nuevo dos o tres pelotas para que vayan separando las plumas mientras la chaqueta se seca. Por último, cuando el plumas esté prácticamente seco ya se puede colgar en una percha para terminar de eliminar la humedad interior. Antes de usarlo o de guardarlo, eso sí, hay que asegurarse de que está completamente seco. Si queda humedad entre el relleno pueden aparecer malos olores y las plumas volverán a apelmazarse.