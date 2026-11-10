La importante frase de Kafka para reflexionar sobre la vida: «Quien busca no encuentra, pero quien no busca será encontrado»

A veces, cuanto más empeño ponemos en encontrar algo, más difícil parece conseguirlo. Puede suceder con el amor, la felicidad, el éxito o incluso con las respuestas que buscamos sobre nosotros mismos. Franz Kafka plasmó esta paradoja en una de sus anotaciones más conocidas. «Quien busca no encuentra, pero quien no busca será encontrado». Una frase breve, escrita en 1917, que plantea una reflexión sobre la manera en la que nos enfrentamos a la vida y sobre aquello que puede llegar cuando dejamos de perseguirlo constantemente.

Una frase escrita en 1917

La cita original procede de los cuadernos de octavo de Kafka, conocidos en alemán como Die Acht Oktavhefte. Concretamente, aparece en el tercer cuaderno, en una anotación fechada el 13 de diciembre de 1917. El texto original dice: «Wer sucht, findet nicht, aber wer nicht sucht, wird gefunden».

¿Qué significa realmente?

La reflexión de Kafka cuestiona una idea que solemos dar por segura, ya que buscar algo es siempre el camino para encontrarlo. El escritor juega con dos acciones diferentes, como encontrar y ser encontrado. En la primera, una persona persigue activamente un objetivo; en la segunda, algo aparece sin que necesariamente lo estuviéramos buscando.

Aplicada a la vida cotidiana, la frase puede interpretarse como una invitación a no convertir cada objetivo en una obsesión. Cuando alguien se presiona constantemente para encontrar pareja, alcanzar el éxito o descubrir qué quiere hacer con su futuro, puede terminar viviendo cada experiencia con ansiedad y frustración. En ocasiones, tomar distancia permite observar oportunidades que antes pasaban inadvertidas.

La paradoja de dejar de perseguirlo todo

Esta idea también conecta con una cuestión estudiada desde la psicología, que es la importancia de gestionar las expectativas y la atención. La investigación sobre la rumiación, es decir, la tendencia a dar vueltas repetidamente a los mismos pensamientos, ha relacionado este patrón con mayores dificultades emocionales. No significa que debamos abandonar nuestros objetivos, sino que perseguirlos sin descanso tampoco garantiza alcanzarlos.

Kafka, fallecido en 1924, dejó una obra marcada por las contradicciones, la incertidumbre y la complejidad de la existencia humana. Esta pequeña anotación resume parte de esa mirada, ya que quizá no todo lo importante aparece cuando lo exigimos, sino cuando dejamos espacio para que suceda.